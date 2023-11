Točke so za slovensko moško vrsto z zmagami osvojili slovenski velemojstri Jan Šubelj, Matej Šebenik in Jure Borišek. Jure Škoberne je na tretji deski s črnimi figurami edini remiziral. Ruski velemojster Vladimir Fedosejev, ki nastopa za Slovenijo, tokrat ni igral.

Slovenski šahisti so bili veliko višje uvrščeni med nosilci EP od svojih škotskih tekmecev, povsem drugačne tekmice pa so imele Slovenke. Proti enim izmed največjih favoritinj za medalje so se uspešno borile.

Edino zmago Slovenk je v dvoboju igralk z nazivom mednarodnega mojstra zabeležila najboljša v ekipi Laura Unuk. Na prvi deski je igrala z belimi figurami proti Ulviji Fatalijevi, tretji lani na posamičnem EP v Pragi.

Zala Urh je na drugi šahovnici vodila črne figure, a vseeno iztržila remi, četudi ima njena tokratna tekmica Govhar Bejdulajeva krepko več kot 100 točk višji rating. Izgubili sta Nadja Španko in Barbara Skuhala, peta Slovenka na EP Lara Janželj pa ni igrala.

V konkurenci šahistov je 38 reprezentanc in tri selekcije gostiteljice. Med 129 velemojstri in 32 mednarodnimi mojstri bodo naslov branili Ukrajinci, ki so si ga prvič doslej priborili pred dvema letoma na slovenskih tleh, v Čatežu. Po ratingu so največji favoriti Azerbajdžanci s povprečjem 2701 točke, sledita Romunija in Nemčija s po 2676 točkami.

Med šahistkami je 32 reprezentanc, Rusinje pa zaradi sankcij ne bodo branile naslova. Prve favoritinje so Gruzijke (povprečje 2471 točka) ter Azerbajdžanke (2392) in Nemke (2385). Gruzija je bila leta 2021 v Čatežu srebrna, Azerbajdžan pa bronast.

Slovenke, 18. na prejšnjem EP na domačih tleh, so po povprečnih ratingih 18. (2240), Slovenci, 32. na EP v Čatežu, pa mesto nižje (19., 2578).