Perez je na današnji skupščini znova poudaril potrebo po superligi, saj bi ta zagotovila preživetje nogometa.

Prvotni projekt superlige je športno javnost pretresel aprila 2021 in hitro doživel polom. Močno so se načrtom uprli navijači vpletenih klubov ter Evropska nogometna zveza (Uefa) s slovenskim predsednikom Aleksandrom Čeferinom na čelu.

Od 12 klubov, ki so ustanovili superligo, jih je devet v nekaj dneh odstopilo od projekta, ostali so le Real Madrid, Barcelona in Juventus, ki še vedno zagovarjajo to tekmovanje.

Konec decembra bo o sporu Uefe in zagovornikov superlige glede njene veljavnosti na konkurenčnem trgu odločilo evropsko sodišče.

Podporniki superlige in z njimi povezana podjetja ter skladi so se na evropsko sodišče pritožili, ker naj bi krovni evropski nogometni organ kršil konkurenčno zakonodajo z grožnjami o kaznovanju klubov, vključenih v ta projekt.

»Ali se bomo odzvali zdaj ali pa nogomet ne bo preživel,« je Perez na letni skupščini kluba dejal navijačem madridskega Reala in poudaril: Nogomet preživlja institucionalno krizo brez primere. Superliga je bolj potrebna kot kdajkoli prej.«

Perez je dodal, da navijači preveč plačujejo za gledanje nizkokakovostnega nogometa na televiziji. »Nima smisla, da bi morali plačati 10 odstotkov minimalne plače, da bi imeli dostop do nogometa, superliga je bila zasnovana za rešitev vseh teh težav. Trenutno jim ponujamo vse slabši spektakel,« je izpostavil prvi mož Reala.

Nov format lige prvakov, ki se začne naslednjo sezono, je označil za »absurden projekt«, piše AFP. Uefa bo spremenila sistem tekmovanja in skupinski del opustila. Dosedanjim 32 klubom bo dodala še štiri, ki se bodo pred izločilnimi tekmami merili v razširjenem ligaškem sistemu.