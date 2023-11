Napoved za slovenijo: V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, možna bo tudi slana. Čez dan se bo postopno pooblačilo. Sredi dneva in popoldne bo predvsem v južni in zahodni Sloveniji možna kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 5 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in suho. Ponekod bo pihal jugozahodnik. V torek kaže na pretežno oblačno in povečini suho vreme. Nekoliko topleje bo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, nad jugom Skandinavije je ciklon. Vremenska fronta povezana s ciklonom ob Islandiji se počasi pomika proti Alpam. Nad naše kraje v višinah s severozahodnimi vetrovi doteka nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes dopoldne bodo padavine od zahoda ponehale, delno se bo razjasnilo. Čez dan bo večinoma sončno s kakšno ploho. V nedeljo se bo od zahoda pooblačilo. Sredi dneva in popoldne bodo v Istri, Kvarnerju in Gorskem kotarju možne plohe in kakšna nevihta.

Biovreme: V soboto bo sprva vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V soboto čez dan bo obremenitev popustila. V nedeljo bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen.