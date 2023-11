»Krize za in pred nami kažejo, da je soočenje z neenakostjo med revnimi in bogatimi in med spoloma, podnebno krizo, energetsko in siceršnjo varnostjo več kot samo politična smer socialistov in demokratov. Ta cilj postaja nujnost,« je na omrežju X ob kongresu PES, ki združuje evropske socialdemokratske, socialistične in laburistične stranke, zapisala Fajon.

Ob tem je dodala, da izboljšanje kvalitete življenja ljudi ostaja prioriteta delovanja evropskih socialistov in demokratov.

»Potrebujemo zeleni dogovor po meri ljudi. Potrebujemo investicije v javne storitve, da imajo vsi bolni dostop do zdravnika. Borimo se za socialne in temeljne pravice, za boljši družbo. To je naše politično gibanje, da nikogar ne pustimo zadaj,« je dodala.

Dotaknila se je tudi dogajanja v Gazi in poudarila, da je zaradi humanitarne katastrofe, grobih kršitev mednarodnega humanitarnega prava, na tisoče ubitih otrok in nedolžnih civilistov nujna takojšnja humanitarna prekinitev spopadov. »Zaščita civilistov je naša obveznost,« je poudarila.

Na kongresu je bil medtem za predsednika stranke PES vnovič izvoljen nekdanji švedski premier Stefan Löfven. »To je velika čast, vendar je pravo delo šele pred nami. Hvaležen sem za vaše zaupanje, tu pa sem tudi za izzive, s katerimi se soočamo. Stopimo skupaj, tovariši,« je dejal ob svoji vnovični izvolitvi. Njegovo izvolitev je pozdravila tudi Fajon.

Dvodnevni kongres stranke PES je sicer nekoliko zasenčila vladna kriza na Portugalskem. Premier Antonio Costa, generalni sekretar Socialistične stranke, je namreč odstopil v torek po izbruhu afere zaradi domnevnih zlorab sredstev, korupcije in trgovanja z vplivom na področju energetike.

Predsednik države Marcelo Rebelo de Sousa je njegov odstop sprejel, razpustil parlament in napovedal volitve za 10. marec.