Glede na to, da kolega Cirman meni, da Vuković morda ni dobila prave priložnosti za pojasnila o nakazilih na račun svojega podjetja, mu sporočam, da na odgovore novinarji čakamo že leto in pol. Čeprav je obljubila, da bo pojasnila, zakaj je prejela denar, se do danes to še ni zgodilo. Pojasnil ne dajejo niti v podjetju, gluh za ta vprašanja ostaja tudi predsednik vlade. Toliko o transparentnem poslovanju. Če je Cirman mnenja, da pisna vprašanja, moledovanja za izjave in odgovore ter prošnje Vuković, da se izjasni, niso dovolj, potem mu sporočam, da dajem priložnost njegovi nekdanji sodelavki, da jo obiščemo s televizijsko ekipo in z veseljem posnamemo vse, kar ima povedati. Vprašali bi jo še, zakaj naj bi njeno podjetje prejelo 34 tisoč evrov od družbe v lasti finančnega ministra Klemna Boštjančiča. Pa še glede nakazila 60 tisoč evrov iz Gorenja. Ali vse to drži in čemu so bile namenjene vse te transakcije?

Voditeljica Erika Žnidaršič je Cirmanu sinoči povedala, da so novinarji večkrat prosili tudi za pogodbe o poslovnem sodelovanju s podjetji, pa jih niso dobili. Še marca letos so moji novinarski kolegi na tiskovni konferenci, kjer sta bila prisotna tako predsednik vlade Golob kot tudi nova sekretarka stranke, oba prosili, da pojasnita ta nakazila. A je Vuković Golobu dejala, da naj ne odgovarja na to. In seveda ni. Tišina. Tako so novinarji spet ostali brez odgovorov.

