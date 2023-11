Izrael bo odslej za štiri ure na dan ustavil napade, da bi palestinskim civilistom omogočil varen umik s severa na jug Gaze, so sporočili iz Bele hiše. Izraelska vojska, ki je kopensko operacijo na severu začela 27. oktobra, je že prejšnje dni za nekaj ur na dan dovolila civilistom odhod na jug. Izraelsko bombardiranje pa se nadaljuje tudi na jugu, a bolj intenzivno v severni tretjini enklave. Sicer so doslej izraelski napadi zahtevali že več kot 11.000 življenj, med njimi kar 4500 otroških.

Proti jugu spet kolone beguncev

Če je prve dni v tednu na jug zbežalo nekaj tisoč Palestincev, jih je v sredo že 50.000, podobno v četrtek. Začela se je namreč urbana bitka za samo mesto Gaza, ki se nahaja na severu enklave. Če pomislimo na podobne apokaliptične boje pred nekaj leti za sirska mesta Homs, Alep in Rako ter za iraški Mosul, se zdi, da je Bližnji vzhod na takšno raven nasilja, kakršna je zdaj v Gazi, že navajen.

»Mesto Gaza je največje teroristično oporišče, ki ga je zgradil človek. Tu je na kilometre tunelov, ki so povezani s šolami in bolnišnicami. Zdaj te tunele uničujemo, zato prodiramo v središče mesta Gaza,« pravi izraelski obrambni minister Joav Galant. V izraelski vojski sicer trdijo, da so odkrili in uničili že 130 vhodov v tunele. A Izrael še vedno ruši predvsem stavbe nad zemljo, medtem ko pod zemljo Hamasova mreža tunelov, ki so tudi 60 metrov pod zemljo, ostaja večinoma nedotaknjena.

Izraelski vojaki se približujejo bolnišnici Al Šifa, ki je v središču mesta in pod katero naj bi bilo pomembno oporišče hamasovcev. Ena od izraelskih raket naj bi ponoči priletela v eno od klinik te največje bolnišnice v enklavi. V Al Šifo se je sicer zateklo več tisoč civilistov in vsaj trinajst naj bi jih v šotoru ob bolnišnici ubil izraelski raketni napad. Hamasove zdravstvene oblasti pa tudi trdijo, da so izraelski tanki vdrli v kompleks Rantesi, ki je še ena velika bolnišnica v Gazi.

Hutiji napadli z droni, Izrael udaril v Siriji

Hamasovci upočasnjujejo napredovanje Izraelcev s pomočjo protitankovskih raketometov. V četrtek pa so prvič uporabili vodeni protitankovski izstrelek, kar pomeni, da Hamas še ni uporabil vseh svojih orožij in da Izraelci še ne vedo, kaj vse jih čaka. Prednost za Hamas, ki se je na to bitko za mesto Gaza pripravljal več let, so vsekakor tudi ruševine stavb. V vsej enklavi je 45 odstotkov stavb delno ali povsem porušenih, veliko več na severu.

V petek so sirene odmevale tudi v Tel Avivu, kjer so Hamasove rakete ranile dve Izraelki. Izraelska protizračna obramba, ki je 90-odstotno uspešna proti Hamasovim raketam, pa je v četrtek prestregla več izstrelkov, ki so jih iz daljnega Jemna poslali Hutiji, šiitski zavezniki Irana. Sicer je Izrael zaradi napada z brezpilotnikom na šolo na jugu Izraela v petek raketiral položaje neke milice v Siriji. Zaradi manjših spopadov med izraelsko vojsko in proiranskim Hezbolahom pa je po 7. oktobru na libanonski strani meje umrlo že 90 ljudi, večinoma pripadnikov Hezbolaha.

Zdi se, da ne izraelska vlada ne izraelski generali ne vedo, kaj naj bi s to vojno proti Hamasu na koncu dosegli. Pred nekaj dnevi je premier Benjamin Netanjahu izjavil, da bodo znova okupirali Gazo, a tako obrambni minister Galant kot zunanji minister Eli Cohen sta to takoj zanikala, prav tako ameriški zunanji minister Antony Blinken, nazadnje še sam Netanjahu za ameriško televizijo Fox. Dejansko ni jasno, kaj bo z Gazo po Hamasovem popolnem ali delnem porazu. Galant je nedavno dejal, da je cilj izraelske vojske, da najde vse krivce za pokol 7. oktobra, dodal je: »To lahko traja teden, mesec, leto ali morda celo več let.«