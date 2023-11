Potem ko so lanskega januarja Portugalci na zadnjih parlamentarnih volitvah vnovič največ glasov namenili socialistom, bodo po dobrih dveh letih prihodnjega marca spet morali na volišča. Zaradi korupcijske afere pri podeljevanju koncesij za pridobivanje litija in postavitev obratov za proizvodnjo vodika, v povezavi s katerimi policija še vedno preiskuje tudi zdaj že odstopljenega premierja Antonia Costo, je namreč portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa napovedal predčasne volitve. Formalno bodo te razpisane šele, ko bo parlament potrdil proračun za prihodnje leto, je povedal predsednik in včeraj še napovedal, da bo parlament razpustil okoli 15. januarja prihodnje leto.

Costa obžaluje odhod na volitve

Možnost odhoda na volitve ni bila edina, za katero bi se po političnem potresu v državi lahko odločil de Sousa. Druga možnost je bila ohranitev vlade, a z drugim predsednikom vlade. To možnost so si želeli vladajoči socialisti. Kot možnega naslednika Coste – ta zagotavlja, da ni kriv –so omenjali nekdanjega zunanjega ministra in zdajšnjega predsednika parlamenta Augustosa Santosa Silvo ter nekdanjega finančnega ministra in šefa evroskupine Maria Centena. Opozicija je zaradi obsega korupcijske afere takšen scenarij zavračala in zahtevala predčasne volitve.

Po posvetovanju s političnimi strankami in svojimi svetovalci se je de Sousa nato odločil za predčasne volitve. Kot je razložil, so te potrebne, saj bo tako država dobila novo usmeritev za »premagovanje nepričakovane praznine, ki je presenetila in vznemirila Portugalce«. Costa je odločitev predsednika republike obžaloval, saj bi po njegovi oceni vlada z novim premierjem lahko uspešno delovala naprej. »Država si ni zaslužila odhoda na volitve,« je obžaloval Costa.

Kadrovske dileme

Kdo bo sedaj socialiste popeljal na volitve kot njihov predsednik, se bodo v stranki morali šele odločiti z internimi volitvami. Novega voditelja bodo izbirali med notranjim ministrom Joséjem Luísom Carneirom ter uglednim ekonomistom in nekdanjim ministrom za infrastrukturo Pedrom Nuno Santosom. Pred vprašanjem, komu podeliti enega izmed glavnih političnih položajev v EU po naslednjih evropskih volitvah, so se znašli tudi evropski socialisti in demokrati (S&D). Costa je bil namreč resen kandidat, da na mestu predsednika evropskega sveta po evropskih volitvah nasledi Charlesa Michela.

Kot kažejo javnomnenjske raziskave, portugalski socialisti na naslednjih volitvah ne bodo ponovili močnega rezultata izpred slabih dveh let, ko so osvojili 41 odstotkov glasov. Že tako jim je podpora padla na 28 do 29 odstotkov glasov, ker jih javnost krivi za visoke življenjske stroške. Opozicijski desni socialdemokrati (PSD) z okoli 26 odstotki podpore pa naj bi po pričakovanjih analitikov prehiteli socialiste in zmagali na volitvah. Tudi če bodo, pa bodo imeli težave s sestavljanjem vlade. Vodja PSD Luis Montenegro namreč izključuje možnost sestavljanja koalicije s tretjo najmočnejšo stranko, desnimi populisti Chega, ki jim aktualne javnomnenjske raziskave pripisujejo okoli 14 odstotkov glasov.