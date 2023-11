Martinovanja so v Sloveniji že nekaj časa v razmahu, prvo mesto med množičnimi praznovanji tega pri nas priljubljenega praznika pa zaseda Maribor, kjer se na različnih prizoriščih zbere tudi do dvajset tisoč obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Zavod za turizem Maribor je prireditev letos prvič razpotegnil na dva dni in je dogodek poleg današnjega praznovanja potekal že včeraj. Za Mariborom, kot pravi etnolog Janez Bogataj, je med množičnimi martinovanji treba omeniti v prvi vrsti Ormož in zatem Koper, prav tako veliko praznovanje poteka v Ljubljani. Staro mestno jedro prestolnice se bo na današnjo soboto med 10. in 17. uro prelevilo v 20. Ljubljansko vinsko pot, ki jo bo po besedah organizatorja Proeventa letos oblikovalo rekordno število stojnic. Na že utečenih lokacijah na Mestnem trgu, v Stritarjevi ulici, Prešernovem trgu in Cankarjevem nabrežju se bodo na več kot 85 postojankah predstavili številni slovenski vinarji in kulinarični ponudniki. Veliko zanimanje organizatorji povezujejo s tradicijo dogodka, ki privabi vsako leto več ljudi, poleg tega je bila letos tudi boljša letina. Na javnem martinovanju v Ljubljani pričakujejo več kot deset tisoč obiskovalcev.

Bogataj med razlogi, da ima Maribor po množičnosti praznovanja primat med javnimi martinovanji v Sloveniji, navaja, da »Mariborčani zelo radi poudarjajo svojo domnevno najstarejšo trto na svetu«. Drugo, kar izpostavljajo, je, da »vinogradi segajo v urbano okolje, čemur s prekrasnim grajskim vinogradom sledi tudi Ljubljana«. Poleg tega je bil Maribor tudi prvo mesto, ki je v času okrog osamosvojitve organiziralo silvestrovanje na prostem, leto zatem mu je sledila Ljubljana, etnolog spomni na izkušnje štajerske prestolnice z velikimi praznovanji.

V sodobnosti dva tipa martinovanj

So se pa v zgodovinskem razvoju praznika, ki se je spreminjal od poganske oblike do zgodnjega krščanskega obdobja ter skozi stoletja vse do današnjega časa, zgodile velike spremembe. V Sloveniji po Bogatajevih besedah danes govorimo o dveh oblikah martinovanja.

Prvo zajema množična javna praznovanja, ki so z različnimi vsebinami del vinskega marketinga. Drugo so različne regionalne in lokalne oblike martinovanja, ki so povezane s skupinami vinogradnikov in vinarjev s posameznega vinorodnega območja, lahko pa, kot še pojasnjuje etnolog, potekajo tudi v okviru kakšnega naselja, vasi ali celo družine. »Pri čemer je med množičnimi martinovanji, čeprav v nekaterih primerih tudi pri lokalnih oblikah praznovanja, še vedno zelo popularno, da se posamezniki preoblečejo v škofa Martina, redovnika in župnika, s čimer je nastala totalna zmeda. Poleg tega so te skupine kostumirancev, ki hodijo od vinske kleti do vinske kleti, bolj ali manj alkoholno motivirane. Kar govorijo in uprizarjajo, je včasih na meji dobrega okusa,« je do tovrstne izumljene tradicije kritičen Bogataj. Kostumiranje kot avstrijska tradicija sega na Gradiščansko, z lokalnimi dodatki pa je k nam prešla v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Pri tem izumljanju pa, kot še izpostavi etnolog, ni sodelovala stroka, sam bi si pri Martinu namreč želel, da ne nastopa kostumiran in ne govori neumnosti. Tako se spominja dogodka izpred let, ko so na martinovo v avlo enega od slovenskih hotelov vkorakali okajeni kostumirani Martin, redovnik in župnik, ki so se čudno obnašali. »Tuji turisti so bili sprva presenečeni in nekateri so se, ko so videli predstavnike cerkve, začeli križati. Ker niso razumeli, za kaj gre, sem jim pojasnil in so se, ker na srečo niso razumeli vsebine, začeli umikati. A bilo jim je nelagodno.«

Martinovo pozna vsa Evropa

Vsebine martinovanja, ki ga pozna vsa Evropa, so zelo različne. »Ponekod so to procesije z lampijoni, lučkami in med njimi na konju jaha kostumiran Martin, ponekod denimo s sladkarijami ali hlebčki kruha obdarujejo otroke, kar poznamo ali smo poznali tudi v Sloveniji, ko so hodili od hiše do hiše in čestitali za dobro letino, saj je bilo martinovanje prvotno praznik zaključka letine,« pojasnjuje Bogataj. Tam, kjer je bil glavni pridelek grozdje, so častili letino vina, kjer je bila v ospredju pridelava žita, pa so slavili to ali pa druge dobrine, medtem ko je v sodobnosti martinovo postalo praznovanje časa, ko mošt postane vino, ki ga najpogosteje spremlja pojedina s pečeno gosjo ali raco, mlinci in rdečim zeljem. A kot še pravi Bogataj, na ta praznik premalo pozornosti posvečamo simbiozi vina in hrane, ter dodaja, da je škoda, da v sodobnost nismo prenesli različnosti kulinarike, ki spremlja martinovo, in se poudarja predvsem vino.

Race cenejše kot gosi Del martinovanja je tudi pojedina, katere glavna jed je bodisi raca bodisi gos. Letos se cene teh mesnin gibljejo od 3,99 evra do 15,5 evra za kilogram, odvisno od tega, ali gre za sveže ali zamrznjeno meso in ali je meso slovensko ali uvoženo. Uvoženo je, kot običajno v zadnjih letih, pretežno iz Madžarske. Hiter pregled cen na trgu pove, da se za martinovanje splača kupovati v akcijah. Zamrznjene gosi ponujajo v Sparu po 7,99 evra za kilogram, medtem ko imajo v Hoferju ter Lidlu v ponudbi sveže gosi za 7,99 do 9,99 evra za kilogram. Race so nekoliko cenejše. V Mercatorju imajo svežo raco po 5,5 evra za kilogram, v akciji pa celo po 4,99 evra za kilogram. V Hoferju je raca z drobovino 5,99 evra za kilogram, v Lidlu pa pičlih 3,99 evra. Na centralni ljubljanski tržnici je mogoče kupiti tudi sveže race in gosi slovenskega porekla, a so večinoma že razprodane, saj jih mesarji naročajo le po vnaprejšnjem naročilu. Cena slovenske martinove perjadi se giblje okoli 15 evrov za kilogram sveže gosi in evro manj za za kilogram race. x mah