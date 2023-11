Japonsko podjetje Sony v svojem naboru dodatkov za igričarje premore tudi brezžične slušalke za v uho inzone buds. Gre za prvo generacijo tega izdelka, nismo pa čisto prepričani, ali bodo sledile tudi naslednje. Slušalke imajo sicer veliko pozitivnih lastnosti, nas pa vse bolj bega celoten koncept slušalk za igričarje.

Prvo, kar človek opazi pri novih brezžičnih slušalkah za v uho, je polnilna škatlica. Ta je pri inzone buds konkretne velikosti. Dosti večja od običajnih. Kvaliteta škatlice je sprejemljiva, čeprav je plastika na otip nekoliko cenena. Krivec za večje dimenzije je nemara bluetooth sprejemnik, ki je spravljen v škatlici, med obema slušalkama. Sprejemnik je osrednjega pomena za celoten koncept slušalk. Te se sicer lahko povezujejo neposredno prek bluetooth povezave, a le, če je ta LE (low energy oziroma nizka poraba energije). Na našem mobilniku je delovalo, na mnogih starejših pa ne. Stvar neposredno ne deluje niti z iphoni ali Nintendovo konzolo switch. Prav tako jih nismo uspeli neposredno povezati z našim osebnim računalnikom. Ko povezava ni mogoča neposredno, lahko v napravo vtaknemo priložen USB-C bluetooth sprejemnik in stvar bo delovala. Če imate odvečen USB-C vhod, seveda. Sprejemnik je sicer diskretne velikosti, smo pa videli že manjše. Predvsem pa lahko sprejemnik slušalke poveže s konzolo PS5, ki neposredne povezave zvoka prek bluetootha ne podpira.

V duhu poenotenja dizajna s Sonyjevo konzolo so tudi inzone buds na voljo v pandasti črno-beli barvni shemi, mi pa smo imeli na testu žal bolj generično povsem črno različico. Dizajn slušalk je všečen. So dovolj kompaktne in moderne, na otip niso ravno premijske. V ušesu sedijo udobno in varno. Za tesnjenje skrbijo silikonski čepki. Čeprav so namenjene igričarjem, premorejo tudi vodotesnost po standardu IPX4, kar zagotavlja varnost pred pršenjem vode iz vseh smeri. Baterija medtem omogoča okoli pet ur neprekinjene uporabe z vključenim mikrofonom in dušenjem hrupa. Dodatnih pet ur energije je v škatli za slušalke. Z izključenim mikrofonom in izključenim dušenjem slušalke zdržijo do 12 ur neprekinjenega poslušanja.

Zakaj ne bi kupili zgolj sprejemnika?

Funkcija dušenja hrupa je dobra, pohvalimo pa lahko tudi kvaliteto zvoka, ki je odlična, z izjemo basov, ki bi lahko bili bolj poudarjeni. V povezavi s prostorskim 360-stopinjskim zvokom omogoča izvrstno vživljanje v igre in tudi poslušanje glasbe ali drugih vsebin. Slušalke so prav tako lahko zelo glasne. Vgrajen mikrofon s pomočjo umetne inteligence poreže okoliški hrup, kar omogoča, da vas soigralci na drugi strani povezave slišijo jasno, ne pa tudi povsem glasno. Glas prek mikrofona je namreč dokaj pridušen, kar ni idealno. Je pa pohvalno, da med igro ni zaznati latence oziroma zamujanja zvoka. Za nadzor nad slušalkami skrbijo dotiki ohišja slušalk, ki znajo biti nekoliko nerodni. Prav tako se jih lahko nastavlja zgolj v inzone hub aplikaciji za računalnike. Na telefonih aplikacije ni.

Sonyjeve brezžične slušalke za v uho inzone buds so nenavaden izdelek. Primarno so namenjene igričarjem, a poraja se vprašanje, zakaj potrebujemo povsem nove slušalke za igranje videoiger? Ali ne bi bilo dovolj, da uporabljamo običajne brezžične slušalke, ki so bolj splošno povezljive? Prostorski zvok sicer pomaga pri vživljanju v igre, a je tega možno najti tudi pri slušalkah, ki niso namenjene igričarjem. Tudi med Sonyjevimi slušalkami. V čem je torej smisel? Odgovor se najverjetneje skriva v Sonyjevi odločitvi, da konzola PS5 ne omogoča standardne brezžične povezave za slušalke, brezžične slušalke inzone pa so opremljene s sprejemnikom, ki to povezavo omogoča. Lep trik, s katerim slabost ene naprave postane vrlina druge. A tudi tako se zdi, da Sony razmetava z izdelki. Inzone buds bodo namreč že decembra začele delati družbo slušalke PS5 pulse explore, ki bodo specializirane za konzolo. Inzone buds so verjetno »cenejša« alternativa za tiste, ki raje zapravijo 200 evrov za nove slušalke kot pa 30 evrov za USB sprejemnik, ki bi s PS5 povezal njihove sedanje slušalke. Pri čemer se ta hip že za 50 evrov več dobi resnično odlične premijske Sonyjeve slušalke wf-1000xm5, ki premorejo prostorski zvok in še zvok visoke ločljivosti (HiRes), ki ga slušalke inzone buds nimajo.