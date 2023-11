Mi pa se zahvaljujemo bralcu Andreju, ker nam je odprl oči in razsvetlil pogled. Skratka, verjetno so bralci (tudi mi!) povsem napačno domnevali, da je Šimonka v vabilu ciljal, da so »voluharji«, ki so mu pojedli »vse, kar smo imeli«, doma na Gregorčičevi 25 in predstavljajo vlado in slovensko državo. Narobe! Šimonka si je očitno od leta 2011, ko se je merjenje njegovih milijonov začelo, nabral premoženja v vrednosti krepke dvomestne številke, potem pa je prišel neki voluhar in mu to požrl. In ker mu država tega ne teoretično ne praktično ni mogla odvzeti in požreti, mu je to moral neki drugi voluhar.

Hm, zdaj nas pa res firbec matra, kdo je ta voluhar. Gospod Šimonka, z besedo na dan, če si upate!