Predsednik in oče proti Angelini Jolie

Izraelski predsednik Isaac Herzog je v oddaji britanskega voditelja Piersa Morgana pred dnevi kritiziral ameriško igralko Angelino Jolie, in sicer zaradi njenih izjav o vojni v Gazi. Igralka je nedavno na družbenih omrežjih zapisala, da je bil napad palestinskega skrajnega gibanja Hamas na Izrael teroristično dejanje, vendar pa to ne more opravičiti izgube nedolžnih življenj zaradi izraelskega bombardiranja civilnih prebivalcev v Gazi, »ki ne morejo nikamor oditi, ki nimajo dostopa do hrane ali vode, nimajo možnosti za evakuacijo in celo nobene osnovne človekove pravice do prečkanja meje, da bi našli zatočišče«.