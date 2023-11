Jelena Karleuša o svojih seksi napakah

Potem ko je srbska turbofolk pevka Jelena Karleuša lani večkrat dejala, da sta z nogometašem Duškom Tošićem po 14 letih obupala nad svojim zakonom, je zadnje čase začela zatrjevati drugače. »Nihče ni popoln, popolnega ni. Nisem popolna. Vsi imamo napake, jaz pa največ. Bistvo je, da nekoga sprejmete in ga ljubite z vsemi pomanjkljivostmi. Če boste preveč filozofirali, boste ostali sami. Samo najti je treba ravnovesje, da bodo dobre stvari bolj izrazite kot slabe, in se truditi za to ter komunicirati,« je povedala za revijo Story in dodala, da so napake včasih lahko zelo zanimive, njene pa da so celo seksi. »Na primer, znam biti zelo razvajena ... Moški imajo na splošno raje razvajene kot tiste, ki bodo vse torbe nosile same. Jaz znam biti princeska, ne glede na to, kako Duška to moti, a tudi njemu se to zdi zelo simpatično in zabavno,« je pojasnila.