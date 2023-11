»Če bi mi kdo drug predlagal uprizoritev te več kot 80 let stare igre, in to celo na malem odru, bi bila zadržana, toda spoj znanega komedijskega besedila in mlajše režiserke ter dramaturga se mi je zdel obetaven,« je pred premiero črne komedije Josepha Kesselringa Arzenik in stare čipke (1939), ki bo v torek ob 20. uri na Mali sceni MGL, poudarila Barbara Hieng Samobor, direktorica ter umetniška vodja Mestnega gledališča ljubljanskega. Predstava, ki je nastala po novem prevodu Alenke Klabus Vesel, je zrežirala Nina Ramšak Marković, avtor priredbe, dramaturg ter glasbeni opremljevalec pa je bil Milan Ramšak Marković. Izvorna predloga je ohranjena skoraj v celoti, izostreno pa je njeno metaforično sporočilo.

Zaostritev običajnega

»Gre pravzaprav bolj za komedijo konteksta kot pa za komedijo značajev,« razmišlja Barbara Hieng Samobor, kajti zgodba o dveh na videz dobrodušnih ostarelih sestrah (odigrali ju bosta Mirjam Korbar ter Judita Zidar), ki z najboljšimi nameni zastrupljata osamljene starejše gospode, in pa treh čudaških nečakih (Gašper Jarni, Filip Samobor in Matevž Sluga), od katerih je en gotovo nor, drugi serijski morilec, tretji pa gledališki kritik, ki sovraži gledališče, namreč navidezne »meščanske« običajnosti zaostri vse do grotesknega, pri tem pa ob pomoči še drugih nenavadnih likov obdeluje tematike, ki jih je mogoče prepoznati tudi v sodobnosti, denimo sprevrženost pobijanja ljudi z namenom izboljševanja sveta. »V uprizoritvi lahko zaznamo tri plasti: kombinacijo situacijskega humorja in srhljivke, plast samoironične refleksije gledališča in pa raven rafiniranih aluzij na sedanjost,« še dodaja direktorica.

Kot pojasnjuje Nina Ramšak Marković, jo je v osnovi zanimal študij situacijske komedije kot žanra, ki je v sebi izrazito zaprt in natančen, vendar je ob postavitvi zahteval prilagoditev humorja sodobni občutljivosti. »Vsak košček, ki ga spremeniš, zamaje celotno zgradbo igre,« pristavi Milan Ramšak Marković. »Je pa besedilo neverjetno aktualno in občutek imam, da dosedanje uprizoritve, vsaj tiste, ki sem jih videl sam, niso dovolj resno vzele sporočila, ki ga ponuja.« Scenograf je bil Igor Vasiljev, kostumografka Tina Pavlović, oblikovalec svetlobe Andrej Koležnik, masko pa je oblikovala Anja Blagonja. Igrajo še Matic Lukšič, Klara Kuk, Jožef Ropoša in drugi.