Skozi 500 let glasbe

Britanska vokalna zasedba The King's Singers je ena najslavnejših a cappella zasedb na svetu in velja za sinonim zlatega standarda a cappella petja. V torek prihajajo v goste v srebrni abonma Cankarjevega doma. So dobitniki emmyja in dveh grammyjev, njihova obsežna diskografija pa šteje več kot 150 posnetkov.