Otroci in vojna – kaj lahko storimo?

Vojna povzroča neizmerno trpljenje stotisočerih otrok. Obenem je s čustvenimi ranami, ki jih povzroča, dejavnik visokega tveganja razvoja dolgotrajnih ali trajnih duševnih motenj. Običajno posvečamo pozornost predvsem duševnim motnjam, zlasti potravmatskim. V strokovni dušeslovni literaturi in v politikah zaščite otrok manj razmišljamo o trpljenju. Spominjam se časov zadnjih balkanskih vojn in bosanskih beguncev, ko sem, da bi dobila denar za izvajanje psihološke pomoči otrokom beguncem, morala navajati, koliko otrok ima travmatsko ali potravmatsko motnjo. Ta je dobila svoje dominantno mesto med psihološkimi posledicami vojnih dogajanj za otroke. O tem, kaj povzročajo izgube bližnjih, doma, zaupanja v ljudi, kolikšno je trpljenje otrok, se je manj govorilo v uradnih in strokovnih krogih. Ko bi v projektnem predlogu zapisala, da je tisoče otrok beguncev čustveno prizadetih in trpijo, to ne bi bil zadosten argument za odobritev projekta psihološke pomoči.