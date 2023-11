Na najino konkretno vprašanje v članku Hipotetično vprašanje Zavodu za varstvo kulturne dediščine 2. z dne 20. 10. 2023, ki se je glasilo, »kaj bi bilo, če bi zavod za varstvo kulturne dediščine ZVKDS OE Ljubljana pričel delovati kot samostojen neodvisen zavod in odločati brez pritiskov in navodil Mestne občine Ljubljana (MOL) in ministrstva za kulturo RS?« pa odgovora nisva dobila.

V članku sva zapisala žalostne izkušnje delovanja ZVKDS OE Ljubljana s številnimi kulturnovarstvenimi soglasji za gradnjo garaž pod tržnico od leta 2009 do 2022, ki se med seboj bistveno razlikujejo, čeprav je stanje arheologije pod tlakom tržnice zabeleženo v srednjeveških in novoveških arhivih znano in se ne spreminja. Znano je, da se je na kulturnovarstveno soglasje z datumom 3. 8. 2016 MOL pritožila ministrstvu za kulturo RS, ki je naročilo ZVKDS OE Ljubljana, da izda novo, spremenjeno soglasje. Gre torej za nedopustni poseg politike v strokovno odločitev Zavoda.

Kako je sploh mogoče projektirati garažo pod tržnico (stroški projektiranja do sedaj znašajo preko tri milijone evrov sredstev občanov Ljubljane) kljub temu, da so zaščitene Plečnikove tržnice kot spomenik, zaščiteno pa je tudi vplivno območje z regulirano strugo Ljubljanice in drevoredom na Adamič-Lundrovem nabrežju? V vplivno območje posega planirani prizidek Mahrove hiše in rampa v kletne etaže ob Plečnikovih arkadah pri Zmajskem mostu. Z odlokom je srednjeveško mestno jedro Stare Ljubljane in Grajski grič razglašen za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost, območje znotraj mestnega obzidja (Vodnikov trg) je zaščiteno kot arheološko najdišče in naselbinska dediščina.

Zavod za varstvo kulturne dediščine prosiva za zaščito Krekovega in Vodnikovega trga na podlagi veljavnih odlokov zaščite območja, ne glede na politične pritiske, ki jih je deležno vodstvo Zavoda. Predlagava, da ZVKDS OE Ljubljana vsaj enkrat jasno pove županu, da je gradnja garaž pod tržnico nezakonita.

Dr. Peskarja želiva opomniti na uničenje kolišča na Špici, prav v času, ko je Unesco uvrstil kolišča (tudi slovenska) na seznam svetovne kulturne dediščine, ker »MOL ni zahtevala ohranitve najpomembnejše arheološke najdbe v samem mestnem jedru«. (dr. Vičić) Opominjava na žalostno usodo najinega predloga podzemnega muzeja Emone, ki je z mednarodnimi sredstvi postal iEmona in nato monumentalen Chopinov prehod z doprsnim kipom, ki krasi vhod v javna stranišča. Opominjava na borno predstavitev emonskih vrat s porušenim emonskim obzidjem v trgovino Lidl v kletni etaži palače Šumi.

Arheološka izkopavanja v Ljubljani (polnjenje zabojev v skladiščih) brez vsake misli na predstavitev in situ, tam kjer je, in tam, kjer ni treba. Delo sedanje generacije arheologov onemogoča delo arheologov v bodoče za raziskave z novimi tehnologijami za nova spoznanja naše preteklosti. Nepopravljiva škoda, ki jo financira MOL, zadovoljuje radovednost arheologov, a je hkrati načrtno uničevanje kulturne dediščine mesta, izgubljene za vedno.

Ostane le še zadnje neoskrunjeno arheološko najdišče pod tržnico samostana s srednjeveškim obzidjem ter že izkopano in zasuto najdišče trdnjave barbakan s Kloštrskimi vrati in cerkvijo Marijinega vnebovzetja – vredno ohranjenja in predstavitve in situ!

Milan Kovač, u. d. i. a., Ljubljana Peter Kerševan, u. d. i. a., Ljubljana