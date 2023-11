Izvoljen župan je Leon Butelj, ki pri županovanju še ni jasno pokazal, ali izpolnjuje prav vse kriterije butalske pameti. Zato se zelo trudi to dokazati. Vesel pa je, če ga sodelavci in Butalci kličejo Brihtič, čeprav nihče ne ve, kdaj in zakaj je ta nadimek dobil. Morda si ga je pa dal sam. Župan je sam sestavil butalsko Županstvo, ki ima poleg njega še pet članov, brez posebnih zadolžitev. O vsem odloča župan, člani so pa demokratično okrasje, za dvigovanje rok in kimanje. To so: županov prijatelj, bratranec, nečak, sošolec in sosed. Županstvo vedno zaseda v butalski gostilni, kjer ima posebno sobo, imenovano »Bučna župa«, ker so tam lahko samo člani Županstva, ki napenjajo svoje buče.

Pa so, kot vsak večer, spet sedeli skupaj in župan Butelj začne: »Možje, plače imamo majhne. Dajmo zaslužiti še kaj s pravim butalskim delom. Nas šest, z enakimi deleži, ustanovi in registrira profitno ustanovo z nazivom 'Inštitut Državnega In Osebnega Trošenja, d. o. o.,' skrajšano Idiot. Kot solastniki bomo služili z izdelavami mnenj, študij in raziskav. Vse si bomo delili v enakih odstotnih deležih. Razpisati moramo take teme, da dobimo naročnike, ki bodo usluge plačali, mi pa si bomo delili dobičke. Predlagam, da za začetek mi kot Županstvo objavimo razpis za izdelavo študije o varčevanju v Butalah. Podobna študija je bila že napisana v Tepanjah. Mi jo kot lastniki Idiota samo prepišemo in zamenjamo Tepanje za Butale. Na butalskem razpisu bo zmagal Idiot, ker o izbiri odločam jaz, se reče mi Županstvo, ki si bomo razdelili po 10 % zneska za izbranega ponudnika. V razpisu napišimo, da se celotni potrjeni znesek izplača izbranemu izvajalcu vnaprej in to v gotovini. Prijatelj Bizgec, ti si direktor Idiota, ki bo izbran in ti boš dvignil gotovino ter prvi vzel odstotek, ki bo za vse enak.« »Bravo, Brihtič!« rečejo vsi v en glas »Kdaj začnemo?«

Razpis je bil objavljen v Butalskem listu. Izbiro je opravil župan za Županstvo. Prijavil se je samo en izvajalec, Idiot, ki je bil izbran za znesek 200.000 buč.

Župan je dal pooblastilo prijatelju Bizgecu, da dvigne z butalskega računa 200.000 buč. Ker si je po dogovoru vsak v verigi do Idiota lahko vzel 10 %, je zadeva izgledala takole. Prijatelj Bizgec je vzel 10 %, to je 20.000 buč, dal naprej 180.000 buč bratrancu župana, ki je vzel 10 %, to je 18.000 buč, predal naprej 162.000 buč nečaku župana, ki je vzel 10 %, to je 16.200 buč, predal sošolcu župana 145.800 buč, ki je vzel 10 %, to je 14.580 buč in predal 131.220 buč sosedu župana, ki je vzel 10 %, to je 13.122 buč, in nato predal županu 118.098 buč, ki je zase vzel 10 %, to je 11.810 buč. Ostalo je še 106.288 buč, ki jih je župan položil na račun Idiota. Od tega zneska so 6288 buč dali v stroške. Razliko pa lahko, še do konca mandata, prikazujejo kot dobiček in si ga po butalsko delijo.

Pride Župan domov in ženi ves vesel pove, kako si je vsak član Županstva sam izračunal in lastoročno vzel 10 %, na podlagi v razpisu dvignjene gotovine. In ves ponosen položi na mizo svoj znesek.

Žena zavije z očmi in reče: »Poslušaj, dragi mož! Tole je ….« Župan pa hitro: »Počakaj, da ti povem do konca! Plače in pokojnine bomo vsem Butalcem tudi dvignili za 10 %, da ne bodo komentirali posla z razpisom študije. Povprečni butalski prejemek je 1000 buč. Deset odstotkov je 100 buč. Torej vsak, zaposleni ali upokojeni Butalec, bo dobil tako 10 % več.« Žena takoj: »Če prav razumem, bosta tisti z najnižjo plačo ali pokojnino in tisti z najvišjo plačo ali pokojnino dobila enak znesek. In to je po tvoje za vsakega povečanje za 10 %?« »Ja, tako je, draga, saj sem v Butalah pri matematiki dobil petico iz procentnega računa,» zatrdi župan.

»Veš kaj, možek. Ne razumem, zakaj te kličejo Brihtič, če si pa Butelj!« glasno žena.

Tomaž Šumi, Lesce