Na občini so kot pomembne projekte, ki so jih vključili v predloga proračunov, izpostavili odpravo posledic poplav na občinskih in infrastrukturnih objektih ter gradnjo večnamenske dvorane in prizidka ZD Domžale. Omenjena je tudi prizidava in rekonstrukcija šole Roje ter vzpostavitev zdravstvenih ambulant.

Za popoplavno obnovo bodo na občini iz državnega proračuna prejeli do 1.119.000 evrov, predplačilo v letu 2023 bo znašalo največ 40 odstotkov predhodne ocene. V letu 2024 je za sanacijo posledic poplav v proračunu predvidenih več kot 670.000 evrov. Ta denar se bo med drugim porabil za obnovo Doma za zaščito in reševanje, Doma počitka Mengeš (enota Trzin), osnovne šole in Vrtca Palčica.

Dom za zaščito in reševanje je trenutno v fazi izsuševanja, nato je predvidena sanacija kleti, vključno z menjavo talnih in stenskih oblog ter opreme. V DSO in Centru Ivana Hribarja bo v ospredju odstranjevanje knauf plošč, izolacije in talnih oblog, štokanje, brušenje ter sušenje. V mali telovadnici osnovne šole bo poleg zgoraj naštetih stvari treba menjati še tla, v veliki telovadnici pa delavce čakata brušenje in lakiranje parketa.

Prav tako nameravajo obnoviti vodovod in kanalizacijo v Ulici pod gozdom in Ulici OF. Predvidena je tudi sanacija meteorne kanalizacije na Jemčevi in Mengeški cesti, ki se je ob zadnji poplavi izkazala za problematično.