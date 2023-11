Zgodba o Rogu se je začela pred tridesetimi leti

Po odprtju Centra Rog, ko so vprašanja, povezana s tem novim ljubljanskim kulturnim središčem, kritike in dileme znova stopili v ospredje, smo se pogovarjali z upokojenima arhitektoma Borutom Burgerjem in Smiljo Repič Burger, ki sta sodelovala pri predzgodovini današnjega Roga. To je bil proces zaščite in prepoznanja pomena industrijskega objekta, kar je bilo izhodišče, da v nekdanji tovarni nastane javni program.