Nekoč niso skrivali, kaj si najraje natočijo v vinsko čašo. Ponosni so bili na vinsko kulturo, nekdanji predsednik države je bil ambasador slovenskega vina. Vince nam sladko opevamo v himni, pri nas korenini najstarejša žlahtna trta na svetu. Martinovanje v Mariboru je bolj množično kot silvestrovanje.

Na neki časovni točki se je skisal odnos med politiki in vinom. O pijači, ki naj bi bila temeljni tekoči gradnik slovenske identitete, ne govorijo več, ne razkazujejo znanja razlikovanja sort in stilov, javno ne nizajo najljubših pridelovalcev. So popolno nasprotje Emanuela Macrona, velikega francoskega poznavalca, ali Aleksandra Vučića, velikega srbskega pivca.

Slovenska vladajoča kasta se je pričela bati vina. Če dvomite o tej tezi, skušajte najti sodobne digitalne sledi, ki dokazujejo nasprotno. V najboljšem primeru boste po površnem brskanju našli plesnive novinarske floskule, da je treba politikom natočiti »čistega vina«. Obstaja sicer fotodokaz obiska delegacije NSi na mariborskem martinovanju leta 2018. Vendar je Matej Tonin na Trgu Leona Štuklja stal praznih rok. In razlog nepotešene Toninove žeje zagotovo ni bila okoliščina, da pri sebi ni imel osebnega dokumenta, s katerim bi dokazoval polnoletnost.

Spremenjenim vinoljubnim običajem je zadnja skušala pogumno kljubovati prvakinja DeSUS Aleksandra Pivec. Ker je preveč uživala v bližini in na račun vinogradnikov, so jo volilke in volilci, s stranko vred, zvrnili v državnozborski odtok. Njeni nasledniki se kot pijanec plota držijo načela »Ne bodi pivec!«. Še posebej v javnosti. Zdrs se je leta 2021 pripetil vodilni socialni demokratki, ko je na samopromocijski turneji obiskala izolskega vinarja. Izmišljenemu očitku desničarskih propagandnih pljuvalnikov, da Tanja Fajon ni plačala zapitka, se je stranka zatem zoperstavila z objavo zmečkanega računa, s katerega je bilo mogoče razbrati, da so za šest kozarcev najboljše malvazije letnika 2017 plačali 53,40 evra. Tanja Fajon zdaj iz kristalnih kozarcev raje pije jabolčni sok.

Niti večnega prvaka SDS danes ne boste videli s čašo vina v roki, čeprav mu je bližina vina in vinogradnikov nesporno draga. Z Urško se je poročil na domačiji, ki je lastniško povezana s štajersko vinogradniško posestjo. Nocoj bo v krogu najožjih morebiti nazdravil s suhim šiponom ljubega mu vinarja, kot aperitiv pred martinovo pojedino, v kateri bo glavno vlogo igrala gos madžarskega porekla.

Da naj se izogibajo množičnih martinovanj, so že ponotranjile poslanke in poslanci najmlajše in najštevilnejše parlamentarne partije. Generalni tovarišici Vesni ni bilo treba razposlati grozilne okrožnice. Jasno jim je, da bi jih izvršni svet javno povaljal v katranu in golobjem perju, če bi se jim po kozarcu predobrega vina ali dveh preveč svobodno razgibal jezik. Najbolj varno bo ostati doma in v krogu najožjih uživati v vinu, mlincih in rdečem zelju. Če že mora na obloženi mizi biti tudi meso, naj bo perutnina madžarskega porekla.

Previdnost je mati modrosti.