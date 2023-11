Hotel Passalacqua, Jezero Como

Passalacqua je butični hotel s 24 sobami, ki so razporejene v treh zgradbah ob jezeru. Notranjost prostranih soban je opremljena z omarami, skrinjami in olji iz 19. stoletja, z velikimi muranskimi lestenci in starinskimi zlatimi ogledali, ki bolj spominjajo na umetniške izlive kot na kozmetično orodje. Razgled na jezero in okoliške hribe je nekaj posebnega tudi zaradi sedmih hektarjev terasastih vrtov z oljčnimi nasadi, mimozami, vrtnicami in magnolijami, med katerimi vodi pot do bazena. Passalacqua ima svoj lepotilni in masažni center, turško savno, kulinarične delavnice in čolne ob jezeru. Le večerje so enostavnejše, kot smo navajeni pri The World 50 Best Restaurants: na terasi ob svečah ali v jedilnici pod kipi bogov in ​​boginj ponujajo zgolj svežo sezonsko klasično italijansko kuhinjo. Jezero Como v svoji najbolj glamurozni in razkošni obliki s pridihom boemstva, so zapisali ocenjevalci, mi pa dodajmo, da so hotel, ki diši po davnih časih, ravno danes zaprli. Ko ga bodo 15. marca 2024 odprli, bodo sobe od 900 do največ 6000 evrov, avgusta pa od 2500 do 12.000 evrov na noč.