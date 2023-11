Kultura pitja: To še spijemo pa gremo​

Z odredbo o brezplačnem avtobusnem prevozu na današnji dan je tudi aktualna oblast priznala, da ga Slovenci pijemo. Da ga spijemo preveč, pri tem pa izgubimo še zadnji kanček razuma in razsodnosti. Čeprav se je na področju kulture pitja in proizvodnje alkoholnih pijač v Sloveniji v zadnjih tridesetih letih marsikaj spremenilo, so številke še vedno neizprosne. Marsikdo zato meni, da bi lahko morda z dvigom kulture pitja, zgodnjim izobraževanjem in ozaveščanjem postali boljša, če že to ne, pa vsaj bolj kulturna družba.