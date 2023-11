Nemčija oziroma Weimarska republika, kot so ji tudi rekli, si je z izgovarjanjem na težko materialno povojno stanje izgovorila tudi občutne »popuste« pri poplačilih vojnih odškodnin, pretkano se je lotila tudi procesa razorožitve. Pred očmi nadzornikov je šele leta 1923 uprizorila komedijo z uničenjem 30.000 topov, štirih milijonov pušk in nekaj druge vojaške opreme, vendar je šlo pri tem zgolj za uničenje zastarelega orožja, ki bi mu tako in tako sledil odpis. Komisija Društva narodov o razorožitvi je začela resno delati šele decembra 1925, a se je še tu zapletala z izbiranjem med tremi koncepti nadzora, ki so jih predlagali predstavniki Britanije, Francije in same Nemčije. Nemci so se pri tem sklicevali na pravico do enakopravnosti z drugimi državami na področju oborožitve. Ta nemška zahteva je dobila soglasje med članicami razorožitvene komisije konec leta 1932, vsega mesec dni pred prihodom Hitlerja na oblast. Kaj je sledilo, vemo.

Razorožitev Nemčije

Glavna ovira za izpraznitev kolinske cone je neiskrenost Nemčije, ki se je zlasti v razorožitvenem vprašanju zelo pregrešila proti svojim obveznostim, ki jih je z mirovnim dogovorom sprejela. Nemška vlada skuša te svoje pregrehe z objavljanjem statistike o uničenih topovih, strojnih puškah in drugem vojnem materialu zakriti, toda tozadevna prizadevanja Nemčije niso rodila pravega uspeha. Končno vedo tudi zavezniki, da je Nemčija razorožena in da ne more kar čez noč zgraditi moderne armade, ki bi bila kos zavezniški. Toda s tem se zavezniki ne morejo zadovoljiti, ker vlada v Nemčiji še vedno stari šovinistični duh, ki je resna nevarnost za Francijo in s tem tudi za svetovni mir. Razorožitev Nemčije je izvršena v zmislu mirovne pogodbe šele tedaj, kadar bo ponašanje Nemčije tako, da je odstranjena vsaka nevarnost nove vojne. (…)

Splitski poročevalec »Tribune« poroča, da vsebuje poročilo kontrolne komisije o pregreških Nemčije proti določbam mirovnega dogovora o razorožitvi sledečo točke:

1. Zaloge nemške armade so večje, kakor pa so potrebne za 100.000 mož broječo armado.

2. Državna bramba, ki se ni nikdar uporabljala za vpostavo javnega miru in reda, razpolaga čez večje oddelke in oborožitve, kakor pa so predvidene po mirovnem dogovoru.

3. Kavalerija je nedopustno oborožena tudi s strojnimi puškami.

4. Na univerzah obstoje posebni uradi za rekrutiranje za ustanovitev takozvane »Črne državne brambe«. Pod kaznijo veleizdaje je prepovedano te urade naznaniti. (…)

Poročevalec poudarja nato, da so bili mnogi delavci, ki so ta dejstva navedli kontrolni komisiji, takoj nato aretirani in v najkrajšem času kaznovani. (…)

Narodni dnevnik, 19. februarja 1925

Nemška aviatika naprednjači.

Po Versajskem mirovnem dogovoru nima Nemčija pravice do bojnih aeroplanov, pač pa sme uporabljati in izdelovati aeroplane za potniško službo. Te svoje pravice se je Nemčija v največji meri poslužila in danes že prednjači v potniški zračni službi.

Danes ima Nemčija v zračni službi 380 letal, ki so vsa najmodernejša in nadvse solidne konstrukcije. Glavno podjetje za zračni promet je v Nemčiji Lufthansa, ki ima preko 200 letal, od katerih je 120 redno vsak dan v službi. Niti v eni drugi državi ni doseženo, da bi se letala tako dobro izkoristila. (…)

Napredek nemške aviatike je tako velik, da ne more nobena država konkurirali z nemško aviatiko, dočim se Nemci pripravljajo da se vzpostavi reden zračni promet tudi s Švico, Španijo, Italijo in čez Rusijo tudi v Perzijo.

Čeprav pa Nemčija nima bojnih aeroplanov, jih more v slučaju sile vendar imeti takoj v zadostnem številu. Ker ne sme graditi Nemčija takih letal doma, je ustanovila Nemčija velike aeroplanske tovarne na Holandskem, v Švici in na Ruskem, v katere tovarne kontrola zaveznikov ne sega. Zlasti nemške tovarne v Rusiji delajo marljivo in lepega dne se more zgoditi, da bodo imele Rusija in Nemčija največ bojnih aeroplanov. (…)

Narodni dnevnik, 4. novembra 1926

Konec vojaške kontrole nad Nemčijo

V Ženevi se je dosegel nov napredek v smeri splošnega evropskega pomirjenja. Velesile so sklenile, da odpravijo medzavezniško vojaško kontrolo v Nemčiji, ustanovljeno v smislu versailleske mirovne pogodbe, in sicer že z dne 31. januarja 1927.

Ženevski sklep je za evropsko politiko velepomemben. Tvori le člen v vrsti dogodkov, ki si sledijo od locarnskega sporazuma in ki imajo vsi za cilj obnovo normalnega stanja med Nemčijo in njenimi zmagovitimi zapadnimi sosedi.

Doslej so skeptiki na obeh straneh, na nemški kakor tudi na francosko-belgijski, grajali smer nove politike, ki prinaša pomirjenje in omiljuje na korist Nemčije določbe mirovnih pogodb, češ, da pomirljivi duh na nasprotni strani ni iskren, marveč da naj služi samo za pretvezo za nadaljno vojno pripravljanje, za revanšno politiko. (…)

Popolnoma neutemeljena ni bojazen, da se ne bi nemška revanžna struja okoristila na osnovi koncesij, ki jih doseza v poslednji dobi od Francije in Belgije ter njunih zaveznikov. (…)

Končno sodbo, kake rezultate bo imela ta spravljiva politika, bo izrekla šele zgodovina. Mi smo, lahko se reče, še preblizu vojni dobi, da bi mogli z zadostno zanesljivostjo soditi, ali bodo imeli prav skeptiki, oziroma šovinisti, ali pa miroljubni zagovorniki sporazuma in popustljivosti. S stališča humanitete in kulture je nedvomno naša želja in želja vseh Evropejcev, da bi se sporazum obnesel in da bi odprava vojaške kontrole postala zares osnova trdnega sistema miru in sprave med sosedi, sprave, ki naj bi veljala čim dalje.

Slovenski narod, 15. decembra 1926

