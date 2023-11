Več kot le frizura​

V glamuroznem Parizu, mestu mode in »joie de vivre«, na pločnikih naletite na obširne železne rešetke, skozi katere iz globočin podzemlja na ulice vdira piš toplega zraka. Na teh grobih in neudobnih rešetkah, ki so prezračevalniki pariškega metroja, drugega najbolj prometnega železniškega podzemnega omrežja v Evropi (za moskovskim), pogosto poležavajo brezdomci, grejejo svoje prezeble kosti, sušijo mokra oblačila in vlažne spalne vreče. Na sprehodu skozi center bleščavega Pariza jih pogosto srečate, bedne in zanemarjene nesrečnike, obkrožene z razkošjem, dragimi butiki, petičnimi restavracijami in založenimi trgovinami.