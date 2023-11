#intervju Amor Mašović,​​ nekdanji predsednik komisije za izginule in razseljene osebe: Nikoli ne bom mogel reči, da sem opravil svoje delo.

Nekdanji predsednik federalne komisije za izginule in razseljene osebe Amor Mašović je ena tistih osebnosti, ki jih ne morete pozabiti, če ste šli skozi balkanska devetdeseta in živeli posledice teh katastrof. Pesnik Mile Stojić je o njem zapisal: »Ali poznate Amorja Mašovića, resničnega junaka našega časa? Odvetnika Goranovega naroda (Ivana Gorana Kovačića, hrvaškega pesnika in partizana, ki so ga četniki zaklali v vzhodni Bosni leta 1943 in vrgli v jamo, op. a.). Njegova dela kažejo, kako strašni so človeški zločini.« Upokojil se je kot vodja federalne komisije za vojne zločine, še vedno pa je poslanec v parlamentu federacije, in to kot član razvpite Stranke demokratske akcije. Ta manj znani del biografije kaže, kako je z vsega skupaj dvema plakatoma v predvolilni kampanji zmagal na volitvah, ker volilci niso pozabili njegovega zavzetega dela, ki traja že več kot četrt stoletja: preiskave, odkrivanje množičnih grobišč, ekshumacije, na tisoče usod in zgodb, pri katerih včasih človeku zastane dih.