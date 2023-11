Lažne iluzije

Štiri zjutraj. Buden sem. Napada me nekaj, o čemer sem bral, nekaj, kar je že nekdo občutil pred mano in znal to zapisati z natančnostjo, ki je sam ne premorem. Napada me izčrpanost, ki pride z nočno ranljivostjo, s spremenjenimi razmerji, s premlevanjem neumnih in ponižujočih dogodkov, z obžalovanjem nepremišljenih ali namernih hudobij, ki sem jih storil. In potem se vedno zgodi isto. Potem pridejo jate črnih ptic in mi delajo družbo: tesnoba, bes, sram, obžalovanje, gnus. To so misli zgodnjega jutra, ki še ni jutro, ko je noč na izdihljajih, čeprav je še vedno prava noč. To so misli, ki so najslabše, kar se lahko zgodi moškemu srednjih let, moškemu na pragu starosti, misli, ki se bodo v resničnosti dneva razblinile, a bodo za sabo pustile usedlino žalosti.