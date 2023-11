Raziskovalci sveta ​

Davnega leta 1970 so se mestne oblasti Tangerhütteja v Vzhodni Nemčiji odločile, da bodo otroški vrtec poimenovale po Annelies Marie Frank, najslavnejši najstnici dvajsetega stoletja, judovski deklici iz Frankfurta in avtorici slavnega Dnevnika Ane Frank, ki ga je v amsterdamskem izgnanstvu pisala celi dve leti, preden so nacisti vso družino deportirali v Auschwitz, njo, sestro in mater pa potem poslali v taborišče Bergen-Belsen. Od takrat, ko so ga po vojni našli, so njen pretresljivi rokopis prevedli v več kot sedemdeset jezikov, otroški vrtec v Tangerhütteju pa je samo eden od stotih otroških vrtcev in šol v Nemčiji – in skoraj tristotih na svetu – ki nosijo Anino ime. Ali je ime deklice, ki jo je sovjetski pisec Ilja Ehrenburg imenoval »glas, ki govori v imenu šestih milijonov«, primerno za ime otroškega vrtca, pa so se vseh teh petdeset let spraševali samo neonacistični revizionisti, ki še danes trdijo, da Ana Frank – prav tako kot šest milijonov Judov, v imenu katerih je spregovorila – nikoli ni obstajala.