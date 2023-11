Gaza je vsaj toliko moralno vprašanje kot vojaški konflikt

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres mora res biti besen kot ris. Za javnost je začel govoriti v človeškem jeziku, ki ne potrebuje tolmača. Še pred nekaj tedni bi bilo nezamisljivo, da bi v 39. nadstropju zgradbe svetovne organizacije v dveh stavkih vzpostavili ravnotežje med paravojaško taktiko Hamasa in strategijo izraelske vojske. Guterres je pred kamerami in mikrofoni agencije Reuters konec tega tedna to storil mimogrede.