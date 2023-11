Gaza: Kartagina 21. stoletja

Najslabša strategija je napad na utrjeno mesto (Sun Tzu, Umetnost vojskovanja). Mark Porcij Katon (234–149 pr. n. št.) je bil rimski senator, ki se je v zgodovino zapisal kot vztrajni zagovornik, da je Kartagino treba porušiti. V tretji punski vojni je rimski imperij dokončno porazil Feničane, glavne sredozemske tekmece za primat v starem veku. Od njihove prestolnice, cvetoče Kartagine na severni obali Sredozemlja, ni ostal niti kamen na kamnu. Mesto je bilo popolnoma razdejano ter na koncu še preorano in posoljeno s soljo ter tako spremenjeno v puščavo. Rimljani so to naredili na roke, izraelski minister za dediščino Amihai Elijahu predlaga, da Gazi to naredijo z atomsko bombo.