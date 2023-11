Nesprejemljivo rdeče

Iz Gaze se po regiji, po svetu razliva rdeč madež. Predstavlja ga, po podatkih do včeraj, 12.266 ubitih ljudi v napadih Izraela na Hamas v Gazi in Hamasa na Izrael pred nekaj več kot mesecem dni. OZN, najvplivnejše države, svetovna javnost in najmočnejši svetovni lobiji ali nočejo ali ne morejo ustaviti njegovega širjenja, čeprav naj bi ga preprečevali mednarodni mehanizmi, tudi pravni red, ki je nastal na pogorišču druge svetovne vojne in grozljivih izkušnjah vojsk in v še večji meri civilistov.