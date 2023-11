V tradicionalnih okoljih majevskih skupnosti so starši pogosto odvračali deklice od igranja športa s fanti, češ da bi jim to pozneje lahko onemogočilo dobiti dobrega moža. Nasploh se je ženske odvračalo od športa in se jih spodbujalo naj raje skrbijo za otroke in opravljajo gospodinjska dela. Skupini žensk iz Yaxunaha v jukatanskem okrožju Yaxacaba je bilo slednjič takšnega razmišljanja dovolj. Od najstnic do upokojenk se jih je našlo 26, ki tvorijo softbolsko moštvo Las Amazonas. Po igrišču se vse odtlej podijo bose, oblečene v tradicionalna majevska oblačila, igrajo pa večinoma brez rokavic in čelad. Ne le da jih šport neizmerno veseli, z njim jim je uspelo pri mnogih v lokalni skupnosti spremeniti tudi stereotipe o ženskah. Mnoge so se moštvu pridružile tako, da so svojim možem, bratom ali očetom preprosto rekle, da bodo igrale softbol, pa če jim je všeč ali ne. Ena od njih je bila tudi danes 54-letna Maria Enedina Canul Poot, ki je softbol začela igrati pri sedmih letih, pri štirinajstih pa ji je šport prepovedala njena mati. 35 let ni več prijela za žogo in palico, vse do ustanovitve moštva Las Amazonas. Potem ko so jih moški videli, kako drvijo po igrišču in kako domov prinašajo tudi zmage, so jih nehali zaničevati in pljuvati po njih, se spominja Canual Pootova.