Tudi po šestem porazu v evropskem pokalu pri Cedeviti Olimpiji še ne gorijo alarmi. Medtem ko se navijači vse bolj množično pritožujejo nad klavrno podobo ekipe na igrišču, pa italijanski trenerski dvojec Simone Pianigiani in njegov pomočnik Andrea Turchetto še naprej udobno sedita na svojih stolčkih. Turchetto je bil celo ponosen na igro proti Venezii, pa čeprav je Olimpija tudi zaradi njegove izgubljenosti povsem brezglavo v zaključku v smeti vrgla prvo zmago v evropskem pokalu. Ljubljančane v 7. krogu lige ABA danes čaka gostovanje pri FMP, medtem ko bo Krka v ponedeljek gostila Mornar.

Kaj razmišljata Užbinec in Tedeschi?

Potem ko je Cedevita Olimpija poleti vstopila v trileten projekt, katerega cilja ne pozna nihče, je vse bolj jasno, da ga je zaupala v roke napačnemu človeku. Po skoraj treh mesecih dela bi se morala trenerjeva roka na igri že poznati, kar je močno zaskrbljujoče, saj je ta povsem brez repa in glave. Izjave Pianigianija in njegovega pomočnika Turchetta so kontradiktorne in jih lahko razumemo tudi kot norčevanje iz kluba in navijačev. Zdi se, da ju številni porazi niti malo ne ganejo, ob tem pa povsem zanemarjata tisto, kar naj bi bilo njuno poslanstvo v Ljubljani – razvijanje oziroma ponujanje minutaže mladim igralcem. Medtem ko stalno poudarjata, kako napredujejo, se minute na parketu Roka Radovića, Luke Ščuke in Gregorja Glasa vztrajno zmanjšujejo. Komedija zmešnjav je popolna, ko dodamo, da je Pianigiani prav zaradi napovedanih minut mladim iz ekipe povsem odrezal Zorana Dragića, ki je še vedno na plačilni listi kluba.

Za razvijanje mladih igralcev oziroma postavljanje novega cikla z neizkušenimi posamezniki je izredno pomembna velika količina trdega in skrbno načrtovanega dela. A hodniki dvorane v Stožicah šepetajo, da se pri Pianigianiju trenira malo, tudi intenzivnost treningov naj ne bi bila na visoki ravni. Posledično je slabša pripravljenost igralcev, kar se lahko odraža tudi v obliki poškodb, s katerimi se pri Olimpiji dejansko ubadajo že celotno sezono. Govoricam pritrjuje tudi slika na parketu, saj v igri Olimpije ni zaznati taktičnih zamisli ali uigranih akcij, temveč vse bolj kot ne temelji na individualni navdahnjenosti posameznikov in igri »pick and roll«. Zanimivo je, da je Pianigiani v pogovorih z novinarji poudarjal ravno nasprotno, češ, da nima igralcev, ki bi jim lahko zaupal žogo in bi sami reševali stvari, zato je izpostavljal kolektivno igro, o kateri pa ni ne duha ne sluha.

Nadvse čudno ob vsem tem je, da takšne stvari dopuščata direktor kluba Davor Užbinec in predsednik Emil Tedeschi. Oba sta velika poznavalce košarke in sta odlično peljala zgodbo Cedevite, izredno obetaven pa je bil tudi začetek po združitvi z Olimpijo. Vse bolj pa je jasno, da je klub pri izboru Pianigianja brcnil v temo in da je zeleno-oranžni voz zavil v slepo ulico, posledice pa so iz tedna v teden hujše. Temu pritrjujejo tako rezultati kot Pianigianijeva dejanja, nenazadnje tudi obisk tekem Olimpije, ki je milo rečeno slab. Italijanski trener je s klubom sicer podpisal triletno pogodbo, a zagotovo sta obe strani v njo vključili varovalke. Ob vsem dogajanju težko verjamemo, da v Stožicah še ne bi razmišljali o alternativnih rešitvah.

FMP se pobira

Kapetana Jako Blažiča in soigralce danes čaka izziv v ligi ABA, v kateri naj bi šlo Olimpiji precej bolje. A to je le površna ocena, ki jo trenerski dvojec rad uporablja kot izgovor. Že malo podrobnejši pregled razkrije, da so bili Ljubljančani pri štirih zmagah resnično suvereni le proti Splitu, medtem ko so Studentski centar, predvsem pa Mego in Borac premagali mukoma. Crvena zvezda je zmajem zadala zgodovinski poraz, medtem ko proti Igokei prav tako niso bili nikoli realno v igri za uspeh.

FMP se po slabem uvodu v sezono, ko jih je med drugim v Beogradu porazila tudi Krka, dviguje. Na zadnjih dveh tekmah je ugnal Split in Igokeo, ki ima odlično moštvo in visoke ambicije. »Naša želja je, da zabeležimo prvo zmago na gostovanju v tej sezoni. Ekipa je v Benetkah 35 minut igrala zelo dobro. V teh dveh tednih, ko sem bil odsoten, sem bil v stiku z vsemi, napravili so številne korake v pravo smer z novo sestavo ekipe, zato upam, da v tem ritmu nadaljujemo, saj bomo za zmago proti FMP potrebovali dobro tekmo vseh 40 minut. Igralci garajo za to in si želijo zmage, ta želja pa je v takšni situaciji zelo pomembna,« ob povratku na klop po zdravstvenih težavah pravi Simone Pianigiani.

Liga ABA, 7. krog: Borac – Studentski centar sinoči, danes ob 17. uri: FMP – Olimpija, ob 19. uri: Budućnost – Split, jutri ob 17. uri: Zadar – Crvena zvezda, ob 19. uri: Mornar – Mega, ob 21. uri: Partizan – Igokea, ponedeljek ob 18. uri: Krka – Cibona. x