Minister za obrambo Marjan Šarec in veleposlanica ZDA Jamie L. Harpootlian sta se danes udeležila slovesnosti ob prevzemu strojne in programske opreme za Varnostni operativni center komunikacijsko-informacijskih sistemov ministrstva za obrambo in Kibernetskega vadišča, ki ju je donirala vlada ZDA. Vsa oprema ima tudi zagotovljeno vzdrževanje in strokovno podporo za naslednje triletno obdobje. Skupaj z integracijo donirane opreme je bilo izvedeno tudi osnovno usposabljanje upravljavcev sistemov, navajajo na ministrstvu.

Minister Šarec je ob tem povedal, da je poleg izboljševanja varnosti komunikacijsko-informacijskih sistemov ministrstva za obrambo in Slovenske vojske (SV) posebej pomembna tudi nova zmogljivost Kibernetskega vadišča. »Center, edinstven te vrste v Sloveniji ima zmogljivosti tako za obrambni sistem kot tudi za celoten nacionalnovarnostni sistem in akterje kritične infrastrukture v Sloveniji,« je dodal. Kot tak predstavlja center za usposabljanje novo, nadgrajeno obliko sodelovanja v regionalnem okviru partnerskih držav zveze Nato Zahodnega Balkana. »Ta skupen projekt Slovenije in ZDA je posebej pomemben v času, ki ga živimo, v času, kjer so žal kibernetske aktivnosti nam nenaklonjenih akterjev dnevna praksa,« je dejal.

Na vadišču bodo izvajali usposabljanja pripadnikov SV in ministrstva za obrambo ter nacionalne in mednarodne vaje s področja kibernetske obrambe, so dodali na ministrstvu.

Julija 2024 bodo na Kibernetskem vadišču izvedli prvo mednarodno vajo

Harpootlianova je povedala, da je ponosna, da so ZDA v podporo kibernetski obrambi Slovenije namenile okrog 30 milijonov evrov. »To je jasen dokaz dolgoletnega in globokega partnerstva med ZDA in Slovenijo,« meni veleposlanica. Najsodobnejše novo kibernetsko vadišče in varnostni operativni center prinaša ključno kibernetsko odpornost ter podpira vse večjo regionalno in globalno vodilno vlogo Slovenije na področju kibernetske varnosti, je dejala. »Ta projekt je še en odličen primer, kako sta ZDA in Slovenija močnejši skupaj, ko kot prijatelji, partnerji in zavezniki delujeta proti zlonamernim akterjem, ki bi lahko ogrozili naš demokratični način življenja,« je še dejala.

Julija prihodnje leto bodo na Kibernetskem vadišču izvedli prvo mednarodno vajo. V prihodnosti bodo Kibernetsko vadišče odprlitudi za usposabljanja in izobraževanja pripadnikov javne uprave in izobraževalnih inštitucij. Na Kibernetskem vadišču nameravajo razvijati in pridobivati mlade talente s področja informacijskih tehnologij in kibernetske obrambe. Namenjen bo tudi usposabljanju študentov, so zapisali na ministrstvu.

Današnje slovesnosti so se udeležili tudi člani odbora za obrambo in Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb DZ (Knovs).