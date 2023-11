Na četrti tekmi skupinskega dela konferenčne lige so nogometaši Olimpije proti žilavemu Klaksviku dosegli prvo zgodovinsko zmago (2:0). V treh evropskih tekmovanjih v skupinskem delu nastopa 96 ekip in Olimpija je med vsemi udeleženci najdlje, skoraj šest ur, čakala na prvi zadetek. Potem ko je za prvi gol potrebovala 354 minut, je za drugega le štiri minute. Za tri točke, ki bodo iz blagajne Uefa prinesle nagrado 500.000 evrov – toliko so stroški sicer enomesečnega delovanja kluba – so se namučili. Gola so dosegli v 84. minuti, ko je zadel levi bočni branilec Sualehe z močnim strelom pod prečko v slogu golgeterjev, in 88. minuti, ko je napadalec Nukić s prefinjenim strelom zatresel mrežo ter se oddolžil za zapravljeno priložnost na prvi tekmi na Ferskih otokih. Tako, kot smo napovedali, navijači Olimpije s skromnim obiskom niso povzročili prometnega kolapsa v okolici Stožic, a 3000 obiskovalcev je poskrbelo za boljše vzdušje na tribunah, kot je na večini razprodanih tekem, saj so v mrzlem večeru prišli pravi podporniki kluba.

Zeljković: Po tej zmagi ne smemo poleteti

»Zaslužena zmaga. Vseskozi smo imeli tekmo pod kontrolo in bili potrpežljivi. Na težkem igrišču, ko je tekmec stalno stal za žogo, ni bilo lahko, a smo bili nagrajeni za vztrajnost. Po tej zmagi ne smemo poleteti. Premagali smo tekmeca, ki smo ga morali. In to z igralcem več, zato je bilo za nas lažje. Vse skupaj je lepa popotnica za naprej,« je bil po tekmi jedrnat trener Olimpije Zoran Zeljković. V prvem polčasu, ko je bil zadetek Ruija Pedra razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja, je živčna Olimpija igrala preveč na silo in raztreseno. Med odmorom je Zeljković umiril igralce, da so v drugem delu igrali preudarno, bolje brali igro in si ob veliki premoči (razmerje v strelih 25:5) priigrali kopico priložnosti. Odločilni trenutek tekme je bil v 63. minuti, ko je ostri vezist Frederiksberg prejel drugi rumeni karton. Nato je bilo le vprašanje časa, kdaj bodo bojevitega tekmeca spravili na kolena. Goste je dolgo časa reševal Šved v golu Johansson, nato pa je bil nemočen, ko sta udarila rezervista Sualehe in Nuikić.

Olimpija je doslej odigrala 114 uradnih evropskih tekem in prvič se je zgodilo, da sta dva rezervista dosegla zadetek na isti tekmi (vir: OptaŽabar). »Vseskozi ponavljam, da imamo dolgo klop. Vsak, ki je stopil s klopi na igrišče, je dal ekipi dodatno energijo. Dihamo kot eno, kar je zelo pomembno za nadaljevanje prvenstva. Zmaga je pomembna za vzdušje v ekipi. Ta ekipa ima še veliko rezerv,« je razlagal Zeljković, ki vse bolj uveljavlja svoje ideje. Zelo zadovoljen je bil z napredkom v napadu, za nameček pa ekipa že na četrti tekmi zapored ekipa ni prejela zadetka. Klaksvik ni sprožil niti enega strela v okvir gola, zato je vratar Pintol zmrzoval v turobnem jesenskem večeru.

Ker Zeljković z ekipo ni opravil priprav in ima malo časa za treninge, veliko stavi na pogovore z igralci. »Proti Klalsviku je bila Olimpija v takšni podobi, kot si jo želim. Bili smo napadalni, agresivni in si priigrali priložnosti. Kako bo naprej, bomo videli, saj je najtežje stvari ponavljati. Iskreno moramo priznati, da v Celju nismo bili takšni, kot smo lahko. Po eni zmagi z igralcem več ne smemo poleteti,« je opozoril Zeljković, ki je posebej pohvalil podporo navijačev s tribun. Igralcem obljubil en prosti dan, če v nedeljo premagajo še Muro.

Trener Klaksvika Hoseth: Izid je pošten

Nogometaši Klaksvika so imeli težave z igranjem mehkem igrišču, potem ko doma tekmece gostijo na umetni travi. »Nogomet je enostaven. Toliko kot vanj vložiš tudi dobiš. Mi nismo vložili dovolj. Izid je pošten in zmaga Olimpije zaslužena, saj je pokazala veliko več. V obrambi smo dobro igrali 86 minut, nato pa je tekmec dosegel sijajen zadetek. V napadu smo pokazali premalo. Naš poraz je zaslužen,« je bil realen trener gostov, Norvežan Magne Hoseth.

Na drugi tekmi četrtega kroga vv skupini A sta Slovan Bratislava in Lille igrala 1:1 (0:0, Čavrić 81; Gomes 53). Vrstni red: Lille 8, Slovan 7, Klaksvik 4, Olimpija 3. Olimpija 0. 30. novembra bo Olimpija igrala v Stožicah z Lillom in 14. decembra v Bratislavi s Slovanom. Tudi če Ljubljančani zmagajo na obeh preostalih tekmah, izkupiček devetih točk morda ne bo dovolj za napredovanje v izločilne boje, ampak bodo odvisni od izidov na preostalih tekmah. Najboljše bi bilo, če bi Klaksvik jemal točke Lillu in Slovanu. x