Hiter pregled trenutnih cen na trgu nam pove, da se za martinovanje splača kupovati v akcijah večjih trgovskih verig. Zmrznjene gosi imajo v Sparu po 7,99 evra za kilogram, medtem ko imajo v Hoferju ter Lidlu v ponudbi sveže gosi od 7,99 do 9,99 evra za kilogram. Race so nekoliko cenejše. V Mercatorju imajo svežo raco po 5,50 evra za kilogram, v akciji pa celo po 4,99 evra za kilogram. V Hoferju je raca z drobovino 5,99 evra za kilogram, v Lidlu pa pičlih 3,99 evra za kilogram. V Sparu zmrznjeno raco težko 2,1 kilograma prodajajo za 11,74 evra.

Na centralni ljubljanski tržnici je moč kupiti tudi sveže race in gosi slovenskega porekla, a so večinoma že razprodane, saj jih pri mesarjih naročajo le po naročilu kupcev. Sicer se cena slovenske martinove perjadi giblje okoli 15 evrov za kilogram sveže gosi in evro manj za za kilogram slovenske race.