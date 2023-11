Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je DZ sprejel poleti, začne veljati prihodnje leto, pravice in storitve dolgotrajne oskrbe pa se bodo v naslednjih dveh letih uveljavljale postopoma. Vsi, ki so vključeni v sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, bodo v naslednjih tednih, začenši s ponedeljkom, na domače naslove prejeli poseben dokument, odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki potrjuje vključitev v sistem dolgotrajne oskrbe. V njej bodo navedeni pogoji za dostop do storitev.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je danes poudaril, da odločba od zavarovancev ne zahteva nobenih dejanj, ampak gre za seznanitev s pravicami. »Ne govorimo o položnici, niti o pogodbi, to je zgolj odločba, da smo zavarovani za dolgotrajno oskrbo. Je pa to zelo pomemben dokument, ki nam odpira vrata do storitev dolgotrajne oskrbe, zato ga shranite.« Minister je pojasnil, da bo v ponedeljek začela delovati telefonska številka, na kateri bodo odgovarjali na vprašanja v zvezi z dolgotrajno oskrbo.

Kontaktni center bo dostopen na številki 080 9810 ob ponedeljkih med 9. in 12. uro, ob torkih, četrtkih in petkih pa v enakem terminu in med 14. in 17. uro.

Informacije so dostopne tudi na spletnem naslovu www.gov.si/dolgotrajnaoskrba in zzzs.si/do. Odločbe bo pošiljal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pošiljali jih bodo postopoma, predvidoma do konca letošnjega leta, je napovedala generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar. »Gre za okrog 1,7 milijona zavarovanih oseb. Na podlagi novega zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je začel veljati 3. avgusta letos, je namreč Zavod za zdravstveno zavarovanje po uradni dolžnosti preveril, ali osebe, ki so bile po prejšnjem zakonu vključene v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, še izpolnjujejo tudi pogoje za priznanje lastnosti zavarovane osebe v obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo po tem novem zakonu,« je pojasnila Mlakar.

Zavod je izvedel tudi prvo prijavo v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo za osebe, ki so v tem času dopolnile 18 let in so kot družinski člani po predpisih, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovani v tem obveznem zdravstvenem zavarovanju. Tudi te osebe bo ZZZS obveščal z odločbo, a šele od januarja 2024 dalje. Zavarovane osebe za dolgotrajno oskrbo so sicer osebe, ki so stare 18 let in so zavarovane za obvezno zdravstveno zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela.

Zavarovane osebe za dolgotrajno oskrbo so tudi zavarovanci za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki so lahko mlajši od 18 let in so obvezno zdravstveno zavarovani na podlagi delovnega razmerja: so samostojni podjetniki, opravljajo gospodarske dejavnosti, opravljajo kmetijsko dejavnost ali opravljajo poslovodne funkcije kot družbeniki družb ali ustanovitelji zavodov. Državljani lahko na spletni strani ZZZS sicer sami preverijo urejenost svojega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, tako kot so to doslej lahko preverili za zdravstveno zavarovanje.

Minister Maljevac je danes omenil tudi kadrovsko problematiko v domovih za starejše. Po njegovih zagotovilih je v zaključni fazi priprava posebnega zakona, ki ga bodo predvidoma v dveh tednih poslali v javno obravnavo. Zakon naj bi bil pomemben korak na področju kadrov v domovih za starejše, je prepričan minister. Po naših informacijah bo šlo za interventno zakonodajno rešitev, ki med drugim prinaša možnost lažjega prekvalificiranja, ukrepe na področju štipendiranja, pa tudi zaposlovanja tujcev.