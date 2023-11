Za ameriškim podjetjem Humane stojita dva nekdanja applovca. Oblikovalec Imran Chaudhri je sodeloval pri razvoju iphonov, ipodov, ipadov, Applovih pametnih ur ter uporabniškega vmesnika na iphonu. Fizičarka Bethany Bongiorno pa je bila pri Applu direktorica razvoja programske opreme. Skupaj sta želela izdelati novo napravo, ki bi bila manj vsiljiva uporabnikom kot današnji pametni telefoni, hkrati pa ponujala ključne funkcionalnosti teh naprav. V duhu tega je njuno podjetje Humane ta teden predstavilo izdelek humane pin, ki v obliki dokaj nevpadljive, a vseeno všečne futuristične broške ponuja prvo vizijo povezanega življenja s pomočjo umetne inteligence.

Naprava ne uporablja aplikacij in od uporabnika ne zahteva, da bi kaj naložil nanjo. Deluje prek spletne povezave z umetno inteligenco chatGPT-4 in Microsoftovim bingom, ki prav tako deluje s pomočjo chatGPT. Ob tem naprava omogoča interakcijo s še nekaterimi drugimi storitvami. Pri Humane upajo, da bo seznam podprtih storitev s časom rasel. Podobno kot je s prihodom pametnih telefonov začel rasti nabor aplikacij zanje. Humane pin s pomočjo vgrajenega operacijskega sistema cosmos sam izbira najprimernejše orodje za vaše potrebe. Ta poleg brskanja po spletu in ustvarjanja besedil trenutno omogoča še telefoniranje, pošiljanje sporočil, poslušanje glasbe prek partnerstva s pretočno storitvijo tidal ter fotografiranje in snemanje videov prek vgrajene kamere z ločljivostjo 13 milijonov pik (MP). Naprava omogoča tudi obnavljanje prejete elektronske pošte in brskanje za specifičnimi podatki v elektronski pošti. Oboje naj bi uporabnikom prihranilo veliko časa.

Vgrajen tudi projektor

Osnovni način interakcije z napravo je prek govora. Napravi preprosto povemo, kaj želimo, ta pa nam nato pove rešitve. Kdor želi več zasebnosti, lahko s humane pin poveže še bluetooth slušalke. Integracija s chatGPT hkrati omogoča, da napravi ne narekujemo besedil, temveč jo preprosto prosimo, naj na prejeto sporočilo odgovori pritrdilno in prijazno ter neformalno. Naprava nam bo prebrala svoj predlog, ki ga lahko dopolnimo. Ko smo zadovoljni, ji damo dovoljenje, da ga pošlje. Zanimiva je tudi opcija prevajanja v živo. Ko k nam pristopi nekdo v jeziku, ki ga ne govorimo, naprava jezik samodejno zazna in nam povedano prevede v našega. Enako naredi za nas, ko odgovorimo v svojem jeziku in sogovorniku povedano ponovi v njegovem. Da pa ne bi delali vse povsem na slepo, je v broško vgrajen tudi mini projektor. Ta projicira sliko na dlan, posamezne geste z dlanjo ali prsti pa služijo kot ukazi. Tako lahko prebiramo sporočila in celo nadziramo predvajanje glasbe.

Ker so pretekle nosljive naprave z vgrajenimi kamerami in mikrofoni povzročale hude glavobole glede zasebnosti, so se pri Humane odločili za dokaj neinvaziven pristop. Broška ne prisluškuje in ne snema, dokler tega izrecno ne zahteva uporabnik. Prav tako ne posluša, da bi ujela glasovni ukaz za aktivacijo. Zbudi se šele, ko se broške dotaknemo. Hkrati se na broški prižge lučka, ki da ljudem v okolici vedeti, da posluša zvok oziroma zajema fotografije ali videoposnetke. Nekaj več zaupanja pa mora izkazati uporabnik. Za optimalno delovanje naprave, mora namreč z uporabniškim računom pri Humane deliti cel kup osebnih podatkov. Od teže do preferenc glede hrane in podobno. Vsak dodaten podatek naj bi izboljšal oceno naprave, kaj si v nekem trenutku zares želite.

Na papirju se koncept sliši zelo zanimiv in obetaven začetek eksperimentiranja z možnostmi, ki nam jih ponuja umetna inteligenca. Vse skupaj močno spominja na koncept naprav iz filma Ona (Her). Pri humane pin gre za napravo, ki je še v povojih. To se kaže tudi pri dobavljivosti. Stvar stane 699 dolarjev, za delovanje pa je treba s podjetjem skleniti še mesečno naročnino v znesku 24 dolarjev. Vanjo je vključena tudi mobilna naročnina pri ameriški podružnici T-mobile. Ta podatek pomeni, da bo naprava za zdaj na voljo zgolj uporabnikom v ZDA.