Četrtkova informacija Generalne policijske uprave ni bila zelo izpovedna. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so v sredo na območju Celja, Kranja in Ljubljane izvedli več hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih, pri štirih fizičnih in treh pravnih osebah. Preiskovali so sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. In sicer sta kaznivega dejanja v zvezi z nabavo specifičnega medicinskega materiala osumljeni dve fizični osebi, ki naj bi pridobili približno 400.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Neuradne informacije, ki jih je Dnevnik prejel dan zatem, razkrivajo žarišče hišnih preiskav. In sicer so pod drobnogled vzeli odmevno afero o sumu korupcije v UKC Ljubljana, v kateri je glavno vlogo imel nevrokirurg Roman Bošnjak in njegov brat Igor. V kliničnem centru so že potrdili verodostojnost Dnevnikove informacije.

Sporni honorar za operacijo makedonske deklice

Spomnimo: Pop TV je marca letos razkril, da je priznani nevrokirurg Bošnjak prejel 6000 evrov zasebnega honorarja za operacijo mlade pacientke iz Severne Makedonije. Za samoplačniški poseg je UKC Ljubljana družini zaračunala 34.109 evrov, svojci pa so morali sočasno nakazati še šest tisočakov na bančni račun agencije Klinikum Medical Link v Hongkongu. Zaradi davčne optimizacije, jim je trdil Bošnjak.

Po razkritju spornega plačila je Bošnjak odstopil s položaja predstojnika kliničnega oddelka za nevrokirurgijo, ostal je zaposlen v UKC Ljubljana. Delodajalec mu je izrekel opomin pred odpovedjo delovnega razmerja. Bošnjak je tedaj ocenil, da je bila njegova glavna napaka predlog družini, naj namesto honorarja za opravljeno delo denar nakažejo na podjetje v tujini. Za STA je še pojasnil, da je konzultacije za poseg, zahtevno načrtovanje operacije in pripravo na operacijo opravil na izrecno željo dekličine družine.

Generalni direktor Marko Jug je marca povedal, da UKC Ljubljana z nakazilom v tujino za zunanje storitve ni bil seznanjen in je bil o njem obveščen iz medijev. Jug je še povedal, da so po konzultaciji s pravno službo sicer ugotovili, da v odnosu med Bošnjakom in UKC Ljubljana ni prišlo do kakršnega koli kaznivega dejanja.

»Vidimo, da so tu sive cone, ki jih moramo bolje nasloviti. Nenazadnje, vsak zdravnik, ki ima popoldne zasebno ambulanto, daje neko mnenje. To je neka siva cona, ki bo potrebna nadaljnje razprave,« je še pripomnil Jug. Povedal je tudi, da za zdaj še niso zaznali, da bi kdo pogojeval poseg v UKC Ljubljana z izdajo mnenja v vlogi zdravnika zasebnika. »To pa bi predstavljalo izjemno hudo kršitev.« Vodstvo UKC je še sprejelo sklep, da mora biti vsak samoplačniški poseg predstavljen na konziliju strokovnega sveta. Prav zato, da se ga opredeli in se ga ne izvede, če je preveč zapleten ter bi za UKC Ljubljana predstavljal prevelika tveganja.

Mediji so se zatem še bolj poglobili v Bošnjakove »sive cone«. Oddaja Tarča je razkrila nepotistične poslovne povezave med nevrokirurgom, njegovim bratom Igorjem Bošnjakom in kranjskim podjetjem Medicolink. UKC Ljubljana je pri podjetju Medicolink v štirih letih kupil za več kot tri četrt milijona evrov medicinskega materiala, in sicer kostne nadomestke in potrošni material za nevrokirurgijo v UKC Ljubljana. Oddelek je v obravnavanem času vodil Roman Bošnjak. Podjetje Medicolink je v obravnavanem obdobju sodelovalo izključno z eno javno ustanovo, in sicer z ljubljanskim kliničnim centrom. Podjetje je bilo v lasti Katarine Bedina, ki je z Igorjem Bošnjakom povezana kot solastnica stanovanjske hiše v Celju. Fizioterapevt Igor Bošnjak je bil še lastnik podjetja Konzilij, ki ima zelo podobno spletno stran kot hongkonška agencija. Konzilij je bil maja izbrisan iz poslovnega registra.

Bešič Loredan je hotel priti korupciji do dna

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je marca, po medijskih razkritjih, ocenil, da je nastala škoda »nepopravljiva« in da bodo sumu korupcije v UKC Ljubljana prišli do dna. Med drugim je napovedal pregled, ali gre za osamljen primer ali sistemski način dela. Če bodo ocenili, da gre za slednje, bo ministrstvo v UKC odredilo izredni upravni nadzor. Bešič Loredan je julija odstopil.

Ker je Bošnjak vodstvu UKC prikrival sorodstvene povezave z dobaviteljem Medicolink, je prejel še drugo opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja, je poročal Radio Slovenija. Tudi po drugem opominu Bošnjak ostaja v službi v UKC Ljubljana in redno opravlja svoje delo in aktivnosti. Po poročanju portala Necenzurirano se je Bošnjak poleti prijavil na razpis za predstojnika kliničnega oddelka za nevrokirurgijo. Na razpisu ni bil izbran nihče, po pooblastilu direktorja oddelek danes vodi Borut Prestor.

Direktor Jug je zbrano dokumentacijo o poslovanju UKC Ljubljana s podjetjem Medicolink spomladi predal policiji in protikorupcijski komisiji. Kriminalistične preiskave, v kateri je sodelovalo 31 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada, so se še globlje zakopale v poslovanje bratov Bošnjak in očitno zaznale sum storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj. »Predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo,« je v četrtek sporočila generalna policijska uprava. Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osmih let. Za vse vpletene velja domneva nedolžnosti.