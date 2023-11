Po navedbah policije se je sinoči v Dolnji Težki Vodi pripetila huda prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba. »Do nesreče naj bi prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja 54-letnega voznika mercedesa, ki se po prehitevanju tovornega vozila ni mogel pravočasno vrniti nazaj na vozni pas in je čelno trčil v kombinirano vozilo z avstrijskimi registrskimi tablicami, ki je pravilno vozilo po svoji strani ceste,« so potek nesreče opisali na Policijski upravi Novo mesto. Povzročitelj je vozil iz Metlike proti Novemu mestu, kjer cesta poteka po klancu navzdol v daljši nepregledni ovinek. Na odseku je prehitevanje prepovedano.

Po navedbah policije so bile v nesreči lažje poškodovane štiri osebe - 54-letni voznik avtomobila in njegov 25-letni sopotnik ter 47-letni voznik kombiniranega vozila in njegov 66-letni sopotnik -, 75-letna sopotnica v kombiniranem vozilu pa je kljub hitri pomoči in trudu reševalcev na kraju nesreče umrla.

Vozil opit

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je voznik mercedesa iz okolice Novega mesta vozil pod vplivom alkohola. Namerili so mu namreč 1,4 promila alkohola v krvi. Preiskovalni sodnik je zanj in za sopotnika odredil še strokovni pregled, s katerim bi še dodatno ugotavljali prisotnost alkohola in morebitno prisotnost drog ali zdravil v organizmu. Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledice je bila cesta zaprta vse do druge ure zjutraj.

To je že peta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju PU Novo mesto. V enakem obdobju lani je umrlo devet oseb.