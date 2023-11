Večni počitek za dvanajst zarjavelih ženičk

Na Krvavcu, Rogli, Arehu, Golteh, Voglu, Treh kraljih, Veliki planini in Kopah so k večnemu počitku pospremili dvanajst zarjavelih ženičk. Gre za odslužene vlečnice in sedežnice, ki so smučarje prevažale več desetletij. Njihova povprečna starost je 44,6 leta. Ko gre za najmlajšo in najstarejšo žičniško napravo na omenjenih smučiščih, so v obeh kategorijah zmagovalec Golte. Med ducatom slovenskih naprav, ki so končale na kupu starega železja, je s 35 leti najmlajša njihova dvosedežnica Smrekovec in najstarejša 52-letna vlečnica Stari stani.