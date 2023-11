Slovenski nogometni prvak je imel sinoči četrto priložnost, da doseže prvo zmago ali vsaj prvo točko v skupinskem delu evropskih tekmovanj, pa tudi četrto priložnost za vsaj prvi gol. Ljubljančanom je v drugem dvoboju pred domačimi navijači oboje uspelo, dosegli so prvo zmago in prva gola.

Po porazu z istim tekmecem v gosteh pred 14 dnevi z 0:3 je slovenska ekipa sicer imela dobro generalko, saj so zmaji v Celju na domači sceni zmagali z 1:0.

Trener Zoran Zeljković je tokrat tekmo začel brez Timija Maxa Elšnika, ki je bil na klopi, v vlogi kapetana pa Marcel Ratnik. V prvi postavi sta tokrat začela tudi Admir Bristrić in Marko Brest.

Začetek je sicer prinesel nekaj terenske premoči domačih, a brez pravega učinka. Nemanja Motika in Rui Pedro sta prva poskusila, a njuna strela nista bila najbolj natančna. Pri ferski zasedbi je zapretil Pall Klettskard, žogo pa poslal prek vrat.

V 22. minuti pa so se domači že razveselili prvega zadetka. Saar Fadida je s hitro podajo z desne strani presenetil obrambo, žogo pa je v kazenskem prostoru z glavo s kakšnih 12 metrov v mrežo poslal Rui Pedro. A so se potem, resda precej pozno, oglasili videosodniki in zadetek ni obveljal zaradi prepovedanega položaja.

Do konca prvega dela se je nadaljevalo v ritmu z začetka. Gostje so prepuščali pobudo domačim, sami niso bili pretirano nevarni za Denisa Pintola, toda tudi Ljubljančanom je v zaključkih akcij manjkalo natančnosti in prave ostrine.

V začetku drugega dela so domači še bolj pritisnili in igra se je preselila pred gol Klaksvika. V 55. minuti je z dobrim strelom od daleč zapretil Motika, vratar Nils Johannson se je moral zelo potruditi, da je žogo preusmeril v kot. Po tem kotu pa je bil nevaren še Ahmet Muhamedbegović, žoga pa je končala tik ob vratnici. Nekaj minut zatem je Brest z glavo poslal žogo prek gola.

Od 62. minute pa so imeli Ljubljančani še igralca več, potem ko je drugi rumeni karton dobil Arni Frederiksberg.

Številčne prednosti sicer niso takoj unovčili, je pa v 75. minuti Motika spretno vtekel v kazenski prostor po prostem strelu, a je bil vratar Klaksvika vendarle zbran ob udarcu z desetih metrov. Sledila sta še nevarna poskusa rezervistov Davida Sualeheja in Dioga Pinta.

V 84. minuti pa le olajšanje in težko pričakovani zadetek. Po kotu Pedra je žogo lepo ustavil Sualehe in z natančnim strelom z leve strani s kakšnih 12 metrov matiral vratarja za prvenec zeleno-belih v konferenčni ligi.

Le nekaj minut zatem pa je razredčeno obrambo gostov izkoristil še Mustafa Nukić in dokončno potrdil zmago Olimpije.

Ljubljančane do konca skupinskega dela konferenčne lige čakata še dve tekmi, prva bo domača z Lillom konec novembra, druga pa gostovanje v Bratislavi sredi decembra.