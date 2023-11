Tuji delavci zelo iskani, ovire ostajajo

Slovenija potrebuje tuje delavce. Trenutno jih je med vsemi delovno aktivnimi petnajst odstotkov, potrebe pa še naraščajo. Na včerajšnji konferenci na sedežu Gospodarske zbornice Slovenije so se delodajalci, migracijski strokovnjaki in predstavniki države srečali z begunci. Ti so v Slovenijo prišli zaradi preganjanja, a tudi oni sčasoma postanejo – delavci.