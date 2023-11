Polja presečišč umetnosti in aktivizma

V soboto in nedeljo gledališče Glej v prostorih Plesnega teatra Ljubljana pripravlja dvodnevni festival Mladost v jeseni. Gre za poseben trenutek, ko se zaključuje mednarodni festival Future = Now! A Youth Manifesto (FUN) ter začenja mednarodni festival Resistance! – Youth Festival of Modern European History. Cilj obeh festivalov in vseh mednarodnih gledališč, ki sodelujejo, pa je povezati mlade širom Evrope, jim dati možnost ustvarjanja in izražanja ter predstaviti svet skozi njihove oči.