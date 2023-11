V zadnjih štirinajstih dneh se je sicer nekoliko znižala bitcoinova dominanca, kar nakazuje, da so preostale kriptovalute v primerjavi z bitcoinom pridobivale vrednost. Opaziti je torej večjo samozavest vlagateljev, ki so z nakupom alternativnih kovancev pripravljeni prevzeti dodatno tveganje. Celotno dogajanje kaže na pozitiven obrat v sentimentu vlagateljev, o čemer je bil govor že v prejšnjih pregledih trga kriptovalut. Še vedno cenovno rast poganjajo novice okrog pričakovanih skladov​ ETF. Najpomembnejše dogajanje v tej luči je usklajevanje podjetja Grayscale Investments z ameriško komisijo za vrednostne papirje in borzo (SEC) okrog spremembe skrbniškega sklada GBTC v sklad​ ETF. Predstavniki podjetja Grayscale trenutno odgovarjajo na vprašanja dveh oddelkov ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo, potem ko so slavili sodno zmago nad komisijo. Pri podjetju so sicer skopi s podrobnostmi glede dogajanja, za medije je izjavo podal vodja pravne službe Craig Salm, ki je med drugim dejal, da je odobritev sklada ETF zgolj vprašanje časa.

Sam Bankman - Fried je kriv

Končalo se je sojenje Samu Bankmanu - Friedu. Dvanajst porotnikov je soglasno odločilo, da je obtoženec kriv v vseh sedmih točkah obtožnice. Nekoč eden najuspešnejših posameznikov na področju kriptovalut se je izrekel za nedolžnega ob začetku sojenja v začetku oktobra. Zvezni tožilci so ga skušali prikazati kot osebo, ki se je namerno odločila ukrasti sredstva svojih strank (približno osem milijard dolarjev) in jih uporabiti za lastno korist. Njegovi zagovorniki so po drugi strani trdili, da je bil Bankman - Fried prezaposlen poslovnež, ki je napačno domneval, da sredstva podjetij, ki jih je uporabil, niso sredstva strank. Na koncu obrambi ni uspelo prepričati porotnikov, a sodba še ni pravnomočna. Sam Bankman - Fried se bo zelo verjetno nanjo pritožil. Kolikšna zaporna kazen ga čaka v primeru, da s pritožbo ne bo uspel, še ni znano. Datum za izrek kazni je 28. marec 2024. V najslabšem primeru obtoženca čaka 115 let zapora.