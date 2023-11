Kot so v pojasnili v muzeju. je bilo rušenje mostu posneto s položajev Hrvaškega obrambnega sveta (HVO) in Hrvaške vojske (HV). Cel videoposnetek, ki so ga muzeju v zameno za denar predali veterani hrvaške vojske, je sicer dolg 28 minut.

Stari most je bil po vojni rekonstruiran in postopno obnovljen ter vnovič odprt junija 2004. Gradnjo originalnega mostu je leta 1557 naročil osmanski sultan Sulejman Veličastni. Most je dandanes uvrščen na Unescov seznam zaščitene kulturne dediščine.