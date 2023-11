Kako se zaščititi pred točo? Seveda je narava tudi tu močnejša, tako kot pri vetru ali vodi. Nekaj lahko storimo, ne bomo pa preprečili vse škode. Ideja in praksa obrambe pred točo sta že stari. Hudo je nemočno gledati v oblake in čakati, kaj se bo zgodilo. Če drugega ne, ima človek sam pred sabo nekakšno opravičilo, da je naredil vse, kar je mogoče, če uporabi vse razpoložljive možnosti. Preverjene in nepreverjene. Smola je le v tem, da vsaka resnejša zaščita precej stane. Tako zaščitne mreže kot tudi dejavnejša obramba pred točo. In ko je v igri denar, se seveda postavlja vprašanje, ali za denar, ki ga porabimo, kaj tudi dosežemo. Meteorološka stroka še vedno meni, da je obramba pred točo z vnašanjem srebrovega jodida v nevihtne oblake neuspešna oziroma da uspeha ne moremo znanstveno utemeljiti, dokazati. Kmetijska škoda, prehranska varnost, socialna varnost kmetov in vse ostalo, kar nam toča ruši, s tem nimajo s tem nič. Tu se ocenjuje le, ali naša aktivnost zmanjša pogostnost, velikost toče. Samo to šteje.

Ker meteorologi to stališče že dolgo zagovarjamo, sem na tem posvetu dobil občutek, da smo v očeh kmetov in ostalih le še »slabi fantje«, ki želimo kmetom samo slabo in nimamo posluha za njihove težave. Seveda je to daleč od resnice, kar potrjuje že dejstvo, da je meteorološka pomoč v kmetijstvu danes nepogrešljiva. In tudi če sam nimaš njiv, sadovnjakov, polj, to še ne pomeni, da si neobčutljiv za stisko kmetov zaradi vremenskih neurij, toče. Bili bi zelo veseli, če bi iznašli način, kako toči uspešno stopiti na prste. Pri ugotavljanju uspešnosti pa gre za golo in neizprosno igro številk, kjer ni čustev, kjer ni kmetov ali kogar koli drugega. Konec koncev bi bili največji frajerji na vasi, če bi iznašli uspešno protitočno metodo.