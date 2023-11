V več kot stoletju in pol ni uspelo delujočega perpetuuma mobile sestaviti še nikomur. Preverjanje veljavnosti fizikalnih zakonov pač ni pokazalo nikakršnih razpok. Sodobna načela znanosti ostajajo nezamajana. Neuresničen sen pa kljub temu še živi in služi kot dokaz, da je stremljenje k iskanju novega, celo nečesa takega, česar bujna domišljija ne predvidi, lastno naši biti. Nekaj zelo podobnega lahko najdemo tudi v podjetniških vodah. Uspeh, in to trajnostni, je v resnici zelo sorodna vizija, z eno pomembno razliko, da se gospodarstveniki vedno bolj enotno zavedajo, kaj je počelo neskončnega gibanja. V gospodarstvu ta energija sliši na ime dobri odnosi.

Ne tekmovanje, temveč navdihovanje

Podjetja so neumorni iskalci novega in presežnega, to dokazuje tudi Dnevnikov izbor najboljšega zaposlovalca Zlata nit. Izbor že sedemnajsto leto jasno kaže na tesno povezanost med uspešnostjo kadrovskega menedžmenta in uspešnostjo podjetja. Skrb za dobro vseh je tista, ki omogoča rast, razvoju daje zalet in uspehu krila. Aktualno dogajanje kaže, da soliranja ni. Vsi smo povezani. In bolj ko so vezi kakovostne, bolj zlate bodo črke naše skupne prihodnosti. Če iz latinščine prevedemo perpetuum mobile, bi to pomenilo venomer gibljiv. Morebiti je taista gibljivost tudi gibalo gospodarskega razvoja. Seveda ni končne točke, cilj pa je sam po sebi dovolj navdihujoč. Podjetja, ki so trajno dobra, so svetilnik ostalim. Njihov napredek pa želje po novem seveda ne ugasne. Iskanje perpetuuma mobile odstira eno najbolj gorečih želja človeštva. Biti trajen, fluiden, v toku. Podjetja morajo biti v današnjih vedno spremenljivih razmerah okretna, prilagodljiva, vsestranska. Takšna pa jih lahko delajo samo ljudje. Nenehno učenje spodbuja in prispeva k zavzetosti, inovativnosti. In kot so raziskovalci ugotovili v Zlati niti že pred nekaj leti: s tem se krepi kakovost odnosov. Brez dobrih odnosov pa tudi ni rasti – in ne donosa.

Si predstavljate stroj, ki bi se gnal sam od sebe in nam proizvajal električni tok? Energija iz nič? Nikola Tesla ni povsem dvomil. Je obljuba po neskončnosti, po trajnosti, po uspehu, po dobrih odnosih bolj navdih kot končni cilj ali izum? Tudi to zadostuje. Glavno, da imamo umerjen kažipot.

*** Podjetja so neumorni iskalci novega in presežnega. Kot taka so zvezde Dnevnikovih sestrskih projektov Gazele in Zlata nit, ki delita sorodne cilje: poiskati in medijske žaromete usmeriti na podjetja, ki predstavljajo zgled in navdih.