Sto petindvajset zaposlenih, med katerimi prevladujejo kader iz elektro stroke, inženirji, tehniki ter ekonomisti, predstavlja največjega trgovca za elektrotehnični material pri nas Rexel Slovenija. Pravijo, da jih od drugih delodajalcev loči usmerjanje v elektrifikacijo družbe in njen zeleni prehod. Poleg ustreznih izdelkov in storitev so se odločili tudi za izobraževanja o trajnosti v obliki Rexelove podnebne šole. »Znanja s teh izobraževanj lahko zaposleni uporabijo pri svojem delu in doma,« pravi vodja kadrovske službe Anja Pibernik. »Stavimo na podporo internega coacha, ki bo med drugim skrbel tudi za izobraževanja na področju trajnosti.«

Štirje koraki do dobrih odnosov

Coach in svetovalec Peter Baloh iz podjetja Thriverse prisega na štiri korake, ki vodijo do dobrih odnosov, podlage za vse premike v podjetjih. Prvič, spodbujanje odprte komunikacije, saj ta pomaga pri razvoju medsebojnega zaupanja in razumevanja. Drugič, ustvarjanje varnega okolja za učenje. Z zagotavljanjem varnega prostora, kjer lahko zaposleni eksperimentirajo in se učijo iz napak, podjetja spodbujajo kulturo, kjer je napaka videna kot priložnost za rast in ne kot razlog za kritiko. Tretjič, razvoj veščin za konstruktivno reševanje konfliktov. Usposabljanje v veščinah komunikacije in reševanja konfliktov je ključno za vzpostavljanje trdnih delovnih odnosov in spodbujanje medsebojnega spoštovanja. In četrtič, poudarjanje ekipnih vrednot in sodelovanja. Izobraževanje, ki vključuje timsko delo in skupinske projekte, krepi občutek skupnosti in sodelovanja, kar je temelj za vzpostavljanje dobrih odnosov in dobrih rezultatov.

Brez strahu, da grešimo

V Rexelu so med vsemi kadrovskimi praksami najbolj ponosni ravno na projekt spreminjanja organizacijske kulture, ki je še vedno v teku. V partnerstvu s podjetjem Thrivese ustvarjajo okolje, ki spodbuja konstruktivne odnose, odlično komunikacijo in visoko stopnjo psihološke varnosti. »To omogoča posameznikom rast, da lahko brez strahu pred napakami dajo vse od sebe, kar vodi v izboljšano sodelovanje,« meni Pibernikova. Pojasni, da se spremembe dotikajo in odražajo tudi na področju vodenja, organizacijske strukture in poslovnih procesov. »Za spremembo naše miselnosti smo uvedli nove pristope v komunikaciji in sodelovanju. Vse zaposlene smo vključili v skupinske in individualne coachinge ter razkrili njihove talente, kar pomaga pri izboljševanju produktivnosti. Znamo bolje komunicirati, hitreje rešujemo izzive in bolj aktivno sodelujemo.« Njihov glavni cilj je oblikovati sodobno organizacijsko kulturo, ki omogoča lažje sodelovanje med različnimi generacijami, krepi povezanost in izboljšuje zadovoljstvo zaposlenih. »Zagotovo si posebno pozornost zasluži tudi nova sistematizacijo delovnih mest, ki nam bo v pomoč za prenovo programov izobraževanj zaposlenih.«

Nič samo od sebe

»Zavedamo se, da so zavzeti in proaktivni zaposleni ključni za obstoj podjetja, še več, brez njih doseganje zastavljenih ciljev ni mogoče. A živimo v svetu nenehnih sprememb, zato je kontinuirano izobraževanje zelo pomembno.« Ne le za podjetje, tudi za zaposlene, saj jim dajejo jasen signal, da jih cenijo, da jih želimo obdržati, da jim z dodatnim izobraževanjem omogočajo, da tudi strokovno napredujejo. S tem se vzpostavi trajnostna delovna kultura, ki temelji na razvoju ljudi in rasti organizacije. Pod črto: izobraževanje zaposlenih je naloga delodajalca iz več razlogov. Tako skrbijo za njihov osebni in poklicni razvoj, večjo produktivnost in uspešnost podjetja, večje zadovoljstvo zaposlenih, več inovacij, tako se gradita zvestoba in pripadnost organizaciji.

Zakaj večina izobraževanj ne prinese trajnih rezultatov? Največja težava je v nepovezanosti in razdrobljenosti tako vsebin kot udeležencev. Recimo, da podjetje pošlje enega vodjo na trening določene kompetence pri enem ponudniku, nato dve ekipi h konkurenci na nekaj drugega, potem tri vodje na najboljši MBA v regiji, petim pa rečejo, naj se sami naučijo bolje voditi. To ne deluje in ne prinese želenega preskoka. Organizacijo je treba videti kot eno in se je lotiti sistemsko, kot kronograf s stotimi gibljivimi deli. Samo tako bodo vodje in posamezniki prek ekipnih ritualov delovali na novi frekvenci. ab