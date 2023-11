Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport želi s predlaganim zakonom o lipiški kobilarni doseči višji standard varovanja kulturnih in naravnih vrednot ter njihovo uspešno trženje. V središču, kot zagotavljajo, ostajajo skrb za dobrobit lipicancev, klasična jahalna šola, vrhunske konjeniške dejavnosti ter kulturna in naravna dediščina.

Kobilarna in turistični del združena

Najpomembnejša sprememba, ki jo uvaja, je nov model upravljanja. Po pet let starem zakonu sta namreč kobilarna s plemensko čredo in turistični del z restavracijo, hotelom in drugimi tovrstnimi objekti ločena. Po posvetovanju z zainteresirano javnostjo so pripravljalci zakona ugotovili, da se vsi zavzemajo za združitev – da bi tako skrb za gospodarjenje s kulturnimi in naravnimi vrednotami, ki ga Kobilarna Lipica opravlja v imenu in na račun države, kot trženje teh kulturnih in naravnih vrednot, ki ga bo Kobilarna Lipica opravljala v svojem imenu in za svoj račun, organizacijsko združili in bi se iz holdinga preimenovali v Kobilarna Lipica, d. o. o. Novi model upravljanja naj bi poleg enovitega organiziranja v eni gospodarski družbi omogočil neposredna vlaganja države, tudi vlaganja v objekte, namenjene turističnim storitvam, kar doslej ni bilo mogoče zaradi pravil o državnih pomočeh. Konkretno se to nanaša na še nezgrajeni bazenski kompleks hotela Maestosa, ki mu v drugi polovici prihodnjega leta poteče gradbeno dovoljenje. Država naj bi vlagala tudi v osemenjevalni center in prenovo spomeniško zaščitenega hotela Klub.

Zakon naj bi zagotovil nadzor

Za prihodnje leto so poleg denarja, ki ga v imenu in za račun države ta namenja za opravljanje javne službe, predvideli še približno štiri milijone evrov za druge naložbe, tudi za gradnjo bazena. Zaslužek od trženja kulturnih in naravnih vrednot bo Kobilarna Lipica vlagala nazaj v osnovno dejavnost, tri odstotke zaslužka pa bo dobila državna blagajna.

Predlog zakona naj bi zagotovil tudi bolj kakovostno korporativno upravljanje in nadzor nad tem upravljanjem. Če bo zakon sprejet, bo Kobilarno Lipica vodila tričlanska uprava: generalni direktor, direktor za konjerejo in direktor za turizem (ali direktorice). Nadzornike bodo imenovali na podlagi javnega razpisa, SDH pa bo presojal skladnost prijavljenih kandidatov z zahtevanimi pogoji. Nadzorno funkcijo bo imel tudi strokovni svet, po potrebi bo uveden zunanji nadzor. Močno naj bi namreč okrepili nadzor na področju visokospecializiranih nalog pri vzreji in vzgoji lipicancev. Predlog novega zakona tudi določa, da bo lastnica celotnega premoženja država. Prepovedana bo kakršna koli prodaja katerega koli dela Kobilarne Lipica.