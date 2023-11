Svet psihiatrične klinike Ljubljana poslovodstvu naročil pregled stanja o domnevnem nasilju

Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana se je danes sestal na ustanovni seji. Za predsednika sveta so izvolili Tomaža Subotiča. Svet je ob tem poslovodstvu naročil, naj do naslednje seje pripravi poročila oziroma pregled stanja glede na medijske objave za obdobje treh let, tudi o domnevnem nasilju, so sporočili s psihiatrične klinike.